Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor

23 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Hilton Bursa’da düzenlenen ödül töreninde; mermer sektörü üç, doğaltaş sektörü ise beş kategoride olmak üzere toplam 34 firma ödüllendirildi. Madencilik sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 firma; Alabanda Madencilik, Dimin Madencilik ve Kaltun Madencilik olurken; Aytan Mermer Madencilik, Medmar Mermer Madencilik ve F2C Mermer Sanayi firmaları da doğaltaş sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç firma seçilerek ödüllerini aldı. Ödül töreninde konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ödül töreninin gelenekselleştirilip her yıl Uluslararası Blok Mermer Fuarı öncesi düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de, maden sektörünün sorunlarına değindiği konuşmasında, “Bu ekonomik şartlarda elektrik, akaryakıt, enerji maliyetlerimizin yüksekliği nedeniyle rekabet gücümüzü de kaybediyoruz. Bununla ilgili yeni bir çalışmada da uluslararası kuruluşlara enerji maliyetlerini yaptıracağız. Denizcilik sektörüne nasıl yapılmışsa madencilik sektöründe de elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyoruz. İndirim veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik özellikle bu dönemde bu sektörün ihtiyacı var. Çünkü maden sektörü diğer sanayi kuruluşlarının tamamının ham maddesini oluşturuyor. Otomotiv, kimya, ilaç gibi sayılabilecek tüm sanayilerin ham maddesi maden ürünü. Türkiye İhracatçılar Meclisi beş stratejik sektör belirledi. Madencilik sektörü bunun içinde yok. Madencilik sektörü stratejik sektörlerin ham maddesini oluşturan en önemli stratejik sektör” dedi.

Ödül alan firmalar 2018’de 290 milyon dolarlık ihracata imza attı

Konuşmaların ardından maden ve doğal taş sektörü ihracatında dereceye giren 34 firmanın temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya'da faaliyet gösteren ve ödül alan 34 firma, 2018'de toplamda 290 milyon dolarlık ihracata imza attı. Madencilik sektöründe en çok ihracat yapan firma ödülünü Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret AŞ. alırken, Dimin Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. ikincilik, Alabanda Madencilik Dış Ticaret AŞ. ise üçüncülük ödülünü aldı. Doğaltaş sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç firma ise Aytan Mermer Madencilik (birinci), Medmar Mermer Madencilik (ikinci) ve F2C Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ. (üçüncü) olarak açıklandı.

Ödül törenine, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu ile maden ve doğal taş sektörünün temsilcileri katıldı.