Madenciler, ÖTV muafiyeti ve ruhsat iptallerinin zorlaştırılmasını istiyor

17 Kasım 2019

DÜNYA ONLINE

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMIB) tarafından düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçüncüsü, 16 Kasım’da İzmir’de “Sürdürülebilir Madencilik” temasıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, sektörün 15 STK’sı ve maden sektörü profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Madencilik sektöründe 15 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek seslerini tüm Türkiye’ye daha fazla duyurmak istediği çalıştayda, doğru madencilik için gerekenler ve madenciliğin kamuoyuna daha doğru bir şekilde nasıl anlatılacağı tartışıldı. Sektörün tüm temsilcileri, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi, sektöre olan güvenin artırılması ve madenciliğin insan hayatının her alanına dokunan bir sektör olduğunun vurgulanması konusunda görüş birliğine vardı. Sektör, akaryakıt fiyatlarına ÖTV muafiyeti, ruhsat iptallerinin zorlaştırılması gibi hususların çalışmaları devam eden yeni madencilik kanununda yer alması çağrısında bulundu.

Kalaycı: Yeni maden kanunu çalışmalarımız sürüyor

Çalıştayda açılış konuşmalarından birini yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, madenlerin insan ve toplum yaşamının önemli bir parçası olduğunu hatırlattı. Yeni madencilik kanunu üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Kalaycı:

“Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve değer zincirinin oluşturulması bakanlığımızın temel hedefi. Yeni maden kanunu çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kanunu madencilik sektörüyle beraber çalışarak, el ele çıkaracağız.”

Turagay: Kendimize güvenmemiz lazım

Madenciliğin sanayiye ve ticarete katkısının farkında olduklarını söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, “Biz de bakanlık olarak madencilik sektörüne çok önem veriyoruz. Madencilerimizin, mermer doğal taşçılarımızın her zaman yanındayız. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Kaya: Doğru madencilik yapmamız gerekiyor

Madenciliğin modern hayatın can damarlarından biri olduğuna değinen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Maden denildiğinde akla öncelikle sanayi gelse de aslında Hayatımız Maden! Bugün evimizde kullandığımız telefona, su içtiğimiz bardaktan elimizden düşürmediğimiz tabletlere, uçaklardan gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan birçok ürün farklı madenler içeriyor. Modern sağlık hizmetleri, bankacılık sistemleri, ulaşım, ısınma, gıda gibi birçok sektör maden sektörüyle yaşıyor. Hal böyleyken yani "Hayatımız bu kadar Maden"ken hem doğru madencilik yapmamız hem de bunu kamuoyuna doğru anlatmamız gerekiyor” dedi.

Hedef 15 milyar dolar ihracat

“82 milyonun ev sahibi olduğu madenlerin kiracıları olarak, inadına üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Kaya, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye 3,6 milyar dolar döviz kazandırdıklarını ve madencilik sektörünün 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. Hayatımız Maden Çalıştayı’nda 15 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için yol haritasını belirlediklerini ifade eden Kaya şöyle devam etti:

“Ülkemizin maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltabilmek için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için çevre ile dost, insan sağlığını üretiminin merkezine oturtan ve sürdürülebilir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz. Çalıştayımızın bu anlamda da sektöre ve ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz”

Maden çeşitliliğine Türkiye 10. sırada

Türkiye, dünya yer altı kaynakları sıralamasında 132 ülke arasında üretim değerinde 28’inci, maden çeşitliliği bakımından da 10’uncu sırada yer alıyor. Madencilikte 1,9 milyar doları mermer olmak üzere, 4.7 milyar dolarlık ihracat rakamına sahip. Dünyadaki 90 çeşit madenin 77’sinin Türkiye’de bulunuyor. Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0.4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i ve kömür rezervlerinin yüzde 1’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’i Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor.

Dünya rezervlerinin 3’te 1’i Türkiye’de

Mermerde, hacim olarak 15 milyar metreküplük dünya rezervlerinin 5.1 milyar metreküplük bölümü Türkiye’de yer alıyor. Dünya rezervlerinin 3’te 1’ine sahip olan Türkiye’nin 17 milyar dolarlık pazardaki payı ise sadece 1,9 milyar dolar ile yüzde 10’lar düzeyinde.