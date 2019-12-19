Madenciler ve toprağa dayalı sanayiciler sorunlarını konuştu

19 Aralık 2019

ESKİŞEHİR - DÜNYA

Eskişehir Sanayi Odası’nın meslek komiteleri ile gerçekleştirdiği toplantıda bir araya gelen madencilik ile taş ve toprağa dayalı imalat sanayiinin temsilcileri, içinde bulundukları sorunları masaya yatırdı. Magnesit AŞ Genel Müdürü ve Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, sektörel zorluklara değinerek, ruhsat izinlerinin geç çıktığını ve kanunda sürekli yapılan değişiklikler nedeniyle sıkıntı yaşadıkları söyledi. Bulur, “Madencilik olmazsa sanayicilik de yapılamaz. Bizler yerli üretim yapıyor ve dünyanın farklı yerlerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak bizleri yavaşlatacak bazı sorunlar yaşıyoruz. Ruhsat izinlerimiz geç çıkıyor, madencilik kanununda sık aralıklarla yapılan değişiklikler ve çalışma izninin geç verilmesi nedeniyle işlerini yapamayan şirketler oluyor. Bu sorunlarımızı kendi aramızda konuşup değerlendirerek, ilgili kurum ve devlet kademelerine aktarmalı, sesimizi duyurmalıyız. Bir arada olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz ki sorunlarımızı ilgili yerlere duyuralım” diye konuştu.

Taş ve toprağa dayalı imalat sanayiinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan Kılıçoğlu Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Barış Yalçın Özaydemir de üretimde kullanılan enerji kaynaklarının maliyetlerindeki artıştan dolayı sıkıntılar çekildiğini belirtti. Özaydemir, “Doğal gaz, elektrik, enerji maliyetlerinin yükselmesi en büyük sorunumuz. İşçilik anlamında diğer ülkelere göre şu anda avantajdayız ama enerjide çok büyük sıkıntıdayız. Bir fiyat belirsizliği var” dedi.

“Ürün geliştirme sıkıntısı var”

Maden işletmelerinden çıkan ürünlerde inovasyon çalışmalarının yapılması halinde daha fazla kazanç elde edilebileceğini belirten Sakarya Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Tınas, “Biz imal ettiğimiz ürünlerin daha inovatif olması için çalışmıyoruz. Sorunlarımız var ama onlarla ilgilenirken ürün geliştirmeyi bırakıyoruz. Üniversite ile birlikte çalışmamız lazım. Gelişmemiz, birbirimizle diyaloğumuzun olması, daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü madenin kalkınması geliştirmekten geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda tüm sektörleri etkileyen sorunlara değinen bulunan Sanayi Odası eski başkanı ve Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Üniversite ve sanayi iş birliğinde gelişmeler yaşanıyor. Birlikte çalışma anlamında ihtiyacımız olan da bu. İnsan kaynakları sorununu halledemedik ve eğitim sorunumuz var. Sektörlerin bağlı oldukları mevzuatlar değişiyor. Bunlara karşı gündemi takip etmeli ve iyi analiz yapmalı, yenilikçi olmalıyız” dedi.

“Birlikte hareket edelim”

Her iki sektörün de aynı sıkıntıları yaşadığını belirten Madencilik Meslek Komitesi Başkanı ve Kızıldağ Madencilik sahibi Muzaffer Kızıldağ, “Madencilik ile Taş ve Toprağa Dayalı İmalat yapan sanayicilerimiz hemen hemen aynı sıkıntıları yaşıyor. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarımız için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Daha sık bir araya gelelim, sorunlarımızı konuşalım, raporlayalım ve ilgili mercilere gönderelim. Hepimiz fedakarlık ve cesaret ile madenlerimizi çıkaracağız, vatanımıza değer katmaya devam edeceğiz. Madensiz bir şey olmaz, madencilik hayattır” dedi.