Madenciler yenilenebilir enerji için destek bekliyor

Ahmet USMAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) ev sahipliğinde İzmir’de toplandı. Toplantının en önemli gündemlerinden biri de sanayide kullanılan elektriğe yapılan yüzde 50’lik zam oldu. Madenciler, enerjinin maliyetlerdeki payının düşmesi için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının finansman desteği ve bürokrasinin azaltılması yoluyla kolaylaştırılması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, söz konusu zammın beklendiğini ama oranı konusunda bir soru işareti olduğunu belirterek, “Bunu sürpriz olarak değerlendirmemek lazım. Ama buna ne kadar hazırlanabiliriz. Sektörümüzdeki işletmelerin bir kısmı elektrik maliyetlerini göz önüne alarak yenilebilir enerji yatırımlarını yapıyor. Özellikle Afyon, Burdur, Antalya, Isparta gibi şehirlerde güneş enerjisi santralleri kuruyorlar. Dolardaki artışın direkt olarak elektrik ve akaryakıta yansıyacağı açık. Bizim en önemli 3 girdimizden ikisini bunlar oluşturuyor. Kendi kendine yetebilen bir sanayi lazım. Enerjide bunu başarabiliriz. Finansman, ucuz kredi imkanları lazım. Bunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Ya çok düşük faizle, ya da hatta faizsiz kredi destekleri, hatta proje finansmanıyla ilgili modeller çıkartılmalı” dedi.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu da yapılan zam ile üretim maliyetlerinin iğneden ipliğe artacağına dikkat çekerek, “Girdi maliyetlerimizi nihai ürün fiyatlarına yansıtamadığımız üretici fiyat artış rakamları ve tüketici fiyat artış rakamlarıyla kendini gösteriyor. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150’yi bulmuşken, tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 80’lerde kalmış durumda. Bu tablo sürdürülebilir değil” diye konuştu.

“Bürokratik engeller kalkarsa dar boğazı aşarız”

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Akın ise Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının artacağını öngören bir çok maden işletmesinin güneş enerjisi santralı kurduğunu anlatarak, “Benim anlayamadığım, hem enerjide bir darboğazdan bahsediliyor, hem de enerji üretmek isteyen sanayicinin bürokrasi ile boğuşmasına çözüm üretilemiyor. Bu engelleri ortadan kaldırırsak enerji darboğazını kısa zamanda aşabiliriz. Çünkü dünyada olmayan bir güneş enerjisi avantajımız var. Mevzuat hazretlerini bir şekilde aşmamız gerekiyor. Evet finansmanda da sıkıntı var ama finansman sıkıntısı olmayan şirketler bırakalım kursunlar” dedi.