Madencilik sektörü fiziki fuarlara ABD ile başlıyor

Madencilik sektörünün ihracatını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), ABD'nin Orlando şehrinde 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Coverings 2021 The Global Tile & Stone Experince Fuarı'na çıkarma yapacak.

İMİB tarafından 19'uncu kez düzenlenecek Milli Katılım organizasyonuyla 17 Türk doğal taş firması ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikte Türk doğal taşını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilirken işlenmiş doğal taşta öncü pazarımız ABD'de önemli iş birliklerine imza atılacak.

"ABD işlenmiş doğal taş ihracatımızda birinci sırada"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "2021'in ilk 5 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda ise 445,3 milyon dolarlık işlenmiş mermer-traverten ihracatımızın 162,2 milyon dolarının ABD'ye gerçekleştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla işlenmiş doğal taş ihracatımızda lider konumda olan ABD, ülkemiz için en önemli pazarların başında geliyor" dedi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle fiziki fuarlara katılım sağlayamadıklarını aktaran Dinçer, bu yıl fuar idaresinin fuar alanında küçültmeye gittiğini, İMİB'e tahsis edilen alanın Türk firmalarının ilgisiyle tamamen dolduğunu kaydetti.

Dinçer, hedef ülke ABD'ye yönelik dijital tanıtım çalışmalarıyla da Türk doğal taşın tanıtımının yapıldığını belirterek