Madencilik ve taşocakçılığında 2 milyar liralık yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği’nin finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasıyla eylülde Akdeniz bölgesinde bir madencilik ve taşocakçılığı şirketiyle 2 milyar 39 milyon liralık sözleşme imzalandı. Büyük ölçekli anlaşmalar 73.1 milyar liraya çıkarken, eylülde küçük ölçekli hiçbir firmayla sözleşme bağıtlanmadı. Ağustosta ise sadece 3 büyük ölçekli firma ile 131 milyon liralık yapılandırma anlaşması yapılmıştı. Temmuzda finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasının uygulama süresi 2 yıl daha uzatılmıştı. 2019’da uygulama 2 yıllığına devreye alınmıştı.

Bir ayda 3.1 milyar lira yapılandırıldı

TBB verilerine göre Ekim 2019’dan bu yana toplam büyük ölçekli yapılandırma miktarı 73.1 milyar liraya yükseldi. Bir ayda 3 milyar 163 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı. 3.1 milyar liralık yapılandırmanın 2 milyar 39 milyon lirası ise tek bir şirkete ait oldu. Eylülde toplamda ise 10 firmayla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı. Bunların 2'si 246 milyon liralık borç yapılandırması ile inşaat sektörüne, 2'si 697 milyon liralık yapılandırma ile diğer hizmetler sektöründe, 4'ü 172 milyon liralık yapılandırmayla ticaret sektöründe, biri ise 11 milyon liralık borç yapılandırmasıyla turizm sektörüne ait.

Akdeniz bölgesi damga vurdu

Bölgelere göre bakıldığında ise Akdeniz bölgesi öne çıkıyor. TBB verilerine göre yeniden yapılandırma sözleşmesi bağıtlanan 10 firmanın 4'ü Akdeniz bölgesinde bulunuyor. 4 Akdeniz bölgesindeki şirketin toplam yapılandırma tutarı ise 2 milyar 89 milyon lira. Bunun 2 milyar 39 milyon lirası ise tek bir şirkete yani Akdeniz bölgesindeki madencilik ve taşocakçılığı sektöründe faaliyet gösteren şirkete ait bulunuyor. Yine 2 şirket 697 milyon liralık yapılandırmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Bu da bize bu iki şirketin diğer hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Enerji şirketleri öne çıktı

TBB verilerine göre eylül sonu itibariyle diğer sektörlerden 41 şirketle 14 milyar 171 milyon liralık borç yapılandırıldı. Bu en yüksek miktar ancak 41 şirket olması şirket başı ortalama borç bakımından diğer sektörleri arka sıralara atıyor. Şirket başına ortalama borç olarak bakıldığında 10 milyar 336 milyon liralık borç yapılandırması gerçekleştirilen enerji sektörü öne çıkıyor. Enerji sektöründe bu borcu sadece 4 şirket yapılandırdı ki bu şirket başı ortalama borç miktarının 2 milyar 584 milyon lira olduğunu gösteriyor.

Öte yandan TBB verilerine göre toplam yeniden yapılandırma ise 230 firmaya ulaştı ve kapsama ise 399 adet firma (141 grup) alındı.

Küçük ölçekli firmalar eylülde durdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre eylül ayında hiçbir küçük ölçekli firma ile finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi yapılmadı. Bu yıl zaten küçük ölçeli firmaların yeniden yapılandırma anlaşmasına pek talep göstermediği görülüyordu. Ağustosta 42 milyon lira, temmuzda 10 milyon lira, haziranda 20 milyon lira borç yapılandırılırken mayıs, nisan, mart ve şubatta hiçbir yapılandırma anlaşması yapılmamıştı. Ocak ayında ise 20 milyon liralık sözleşme bağıtlanmıştı. Toplamda Kasım 2019-Eylül 2021 döneminde ise 32 firma ve 396 milyon TL yeniden yapılandırıldı. Bu dönemde 78 adet firma (39 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 32 firma (13 grup) ile sözleşme bağıtlandı.

Katmerciler döviz borcunun bir kısmını TL'ye çevirdi

Katmerciler, 11,6 milyon Euro borcu ortalama 10.79 TL ve 1 milyar 4 milyon dolar borcu ortalama 9.60 TL ve yüzde 20 yıllık faiz oranıyla Türk Lirası’na çevirdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan borçlar

TL’ye çevrildi. Finansal kuruluşlara 26 Ekim itibariyle yabancı para birimi cinsinden toplam 31.4 milyon Euro ve 376.1 bin dolar güncel döviz borcu bulunduğunu bildiren şirket, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını paylaştı.