Madende istifalar Ege’ye sıçradı

İmam GÜNEŞ

Maden sektöründe istifalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Batal’ın ardından bir istifa haberi de Ege’den geldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkan Yardımcısı Erol Berberoğlu yönetim kurulundan ayrıldı. İstifasıyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Berberoğlu, istifa gerekçesinin EMİB Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu ile yaşadığı tartışma olduğunu belirtti. Tokatlıoğlu’nun kullandığı bir ifade üzerine tepki gösteren Berberoğlu, istifasını sundu. Berberoğlu, ayrıca Tokatlıoğlu için adli süreç başlattı.

“Birliktelik, egolarla bozulmamalı”

EMİB’te yaşanan gelişmeler üzerine EMİB Başkanı Mevlüt Kaya’ya ulaştık. Kaya, istifanın iki isim arasında yaşanan kişisel bir durum üzerine olduğunu belirtti. Berberoğlu’nun yerine yedek sıradan Fahri Öztürk’ü yönetime aldıklarını kaydeden Kaya, sektöre hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. İMİB’te üç ismin adaylığını açıkladığını hatırlattığımız Mevlüt Kaya, şu an için gündemlerinde seçim çalışmalarının yer almadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Benim görev sürem doluyor. Aday olacak isimlerin de adaylığını kasım ya da aralık ayı gibi açıklayacaklarını düşünüyorum. İlk defa sektörümüzde 16 STK ete kemiğe büründü. Bu birlikteliğin egolar yüzünden bozulmasını istemem. Ben değil biz diyebilen anlayışa sahip isimler daha avantajlı olacaktır. Biz her adaya eşit mesafe kalacağız.”