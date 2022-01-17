‘Madenler daha az cari açık anlamına geliyor’

Erkan ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizatörlüğünde düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı’nın dördüncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi. Madencilik sektörünü bir araya getiren çalıştayda, üretim ve ihracatın artırılmasının yanı sıra sürdürülebilirlik, çevrenin korunması ve katma değerli üretim için atılması gereken stratejik adımlar masaya yatırıldı.

“İş sağlığı ve güvenliği ile çevre kırmızıçizgimiz”

Madencilik sektörünün günümüzde gelişmiş birçok ülkenin teknoloji ve refaha ulaşmasına katkı sağladığına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, “Madencilik, ekonomik kalkınmayı başlatan sektör oldu. Üretim ve ihracat odaklı modeli uyguladığımız günümüzde ise madenler daha çok istihdam ve gelir sağlarken daha az cari açık anlamına geliyor. Bundan dolayı sürdürülebilir üretim ve sorumlu madenciliğe önem veriyoruz. Bakanlık olarak bizim madencilik konusunda iki kırmızıçizgimiz var: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre. Bu kapsamda maden sahalarının denetimlerini hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz uç ürün ve katma değeri yüksek ürün üretmek”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da çalıştaydaki konuşmasında, ülkelerin sürdürülebilirliğe verdiği önem arttıkça kritik öneme sahip madenler ve nadir toprak elementlerin üretiminin de değer kazandığını belirtti. Turagay, “Bakanlık olarak en büyük amacımız uç ürün ve katma değeri yüksek ürün üretmek. Bunu da tamamıyla kendi üretimimizle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak madencilik sektörünün önünü açmak için her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Derin sondajlarla madenler tespit edilmeli

Çalıştay’ın ev sahipliğini üstlenen İMİB’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, bugün sanayinin pek çok dalında madenlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlı olmamak adına madenlerin çıkarılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Dinçer, “Cevherlerin uç ürünlere dönüşmesi yönünde ülkemizde madenlere ciddi oranda ihtiyaç var. Bu derin sondajlarla madenlerimizi tespit etmek ve bu çalışmalara da devletin kurumlarının destek olması çok değerli. Bunu başardığımız takdirde sanayimiz de gelişecek” dedi. Bunun yanısıra sektörün önemli gündem maddelerinden birinin de sürdürülebilir madencilik olduğunu belirten Dinçer, “Firmalarımız rezervi biten maden sahalarını rehabilite ederek bu sahaları tarım alanlarına dönüştürüp ekonomiye yeniden kazandırıyor” diye konuştu.

“Ormanları koruyan sektörüz”

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makine Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu konuşmasında “Madenler toplumların gelişimi için büyük değer taşıyor. Kişi başı maden tüketim oranı ülkelerin gelişmişliğinin de bir ölçütüdür. Sektör olarak önce insan ve çevre sonra maden diyerek ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ormanları koruyan en önemli sektörlerin başındayız” dedi.

“Toplumun madene karşı olan algısını değiştirmeliyiz”

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye’nin önünde ciddi bir maden potansiyelinin olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Madenlerin etkinliğini daha da arttırmak için toplumun madene karşı olan algısını değiştirmek zorundayız. Madenciliği gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gurur duyulacak bir seviyeye getirmemiz gerekiyor.”

Çalıştay’da konuşan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu da: “2021 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 50 arttıran İMMİB’e bağlı sektörler, ülkemizin 225,4 milyar dolarlık ihracatına 87 milyar dolarlık katkı sağlayarak Türkiye ihracatından yüzde 38,6 pay aldı” diye konuştu.

Çalıştayda ‘Sanayide Maden’, ‘Madenciliğin Ekonomiye Katkıları’, ‘Madencilikte Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Madencilik’, ‘Mevzuat ve Ruhsatlandırma’, ‘Çevre ve Rehabilitasyon’, ‘Tasarım ve Mimaride Doğal Taş’ ile ‘Madencilik Algı Araştırması’ konulu panelleri gerçekleştirildi.