MakinaGetir.com, kiralık 2 bin 500 makineyi kullanıcıyla buluşturuyor

28 Mart 2019

İnternet üzerinden interaktif olarak, ‘hızlı, kolay ve güvenilir’ kiralama ve kiraya verme işlemleri gerçekleştirmek amacıyla 2016’da İzmir’de faaliyete geçen MakinaGetir.com, portföyündeki 2 bin 500’den fazla iş makinesi ile Ege Bölgesi’nde hizmet veriyor.

Hizmetlerini doğal taş sektörüne tanıtmak amacıyla Marble 2019’a katıldıklarını belirten MakinaGetir Satış Direktörü Burak Sığ, “Kurduğumuz platformla Türkiye’de bir ilki hayata geçirdik. Benzer sitelerden farkımız, sektörün tüm tedarikçilerini ve kullanıcılarını geniş ürün gamımız ve teknolojik altyapımız ile en hızlı şekilde buluşturuyor olmamız” dedi.

Online iş makinesi kiralama ve iş makineleri için gerekli filtre, yağ gibi sarf malzemelerinin satışı konusunda hizmet verdiklerini aktaran Burak Sığ, “İş makinesi kiraya vermek isteyenler MakinaGetir.com’a üye oluyor. Uzman ekibimiz tarafından gerekli kontroller sağlanıp, uygun olan makineler sistemimize ekleniyor. İş makinesi kiralamak isteyenler de üyelik bilgileri ile sitemize giriş yaptıktan sonra istedikleri makineler için online talep oluşturuyor. Eşleşen iş makinesi ve talepler, MakinaGetir.com’da hızlı bir şekilde bir araya geliyor ve profesyonel danışmanlar yönetiminde kiralama işlemi gerçekleşiyor. Bunlara ek olarak çağrı merkezimiz kanalı ile de hizmet sağlıyoruz” diye konuştu.

“Ücretsiz ekspertiz desteği veriyoruz”

İş makinesi ihtiyacı olanlara işin süresini ve hangi makine ile çalışılacağını belirlemek üzere ücretsiz ekspertiz desteği verdiklerini anlatan Burak Sığ, “Ayrıca uygun fiyat seçenekleri, iş sırasında projenin sürekli kontrol edilmesi, zamanında işe başlama ve iş bitirme garantisi, iş sağlığı ve güvenliği kontrolü, makine kontrol ve bakımların eksiksiz yapılması, nakliye, operatör ve sigorta desteği, sözleşmeler dahilinde her iki tarafın da garanti altına alınması, işle ilgili her türlü olumsuz duruma karşı mutlaka bir çözüm bulunması gibi avantajlar sunuyoruz” bilgilerini verdi.