MAPEG 3 maden sahasını ihaleye açıyor

16 Temmuz 2020

MAPEG tarafından, 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; Hakkari ili dahilinde bulunan IV. Grup maden sahasının (Kurşun – Çinko) maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek. Yine Mersin ili dahilinde bulunan IV. Grup maden sahasının (Kuvars kumu) olmak üzere toplam 1 adet maden sahası ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek. Ayrıca 6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak kalan 1 adet IV. Grup maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edileceği açıklandı.

MAPEG tarafından duyurulan uç ürün üretimine yönelik ihalelerin 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren MAPEG’in web sitesinden duyurulacağı açıklandı. IV.Grup küçük alan maden sahasının mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’da ihale edileceği belirtildi.