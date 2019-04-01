Marble, doğal taşın dönüşümüne sahne oldu

01 Nisan 2019

Marble’i organize eden İzfaş’tan yapılan açıklamada, geleceğin artık şekil değiştirdiğini ve kalıcı olabilmenin yolunun değişime ayak uydurmaktan geçtiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda 650’den fazla renk ve dokuyla üretilip, global rezervlerin yüzde 40’ını oluşturan Türk doğal taşının da şekil değiştirdiğini vurgulayan İzfaş, sektör mensuplarının doğal taşın dönüşümüne ortak olduklarını kaydetti.

Gelecek tasarımlara yön verme hareketi

Doğal taşın şekil değiştirme ve gelecek tasarımlara yön verme hareketi, bu yıl çeyrek asrını tamamlayacak olan Marble İzmir Fuarı’nda da kendini gösterdi. Bu yıl yapılan Türk doğal taşının kullanım alanları ve standartlarının artırılarak yerli üreticinin katma değeri yüksek ürünlere teşvik çağrısı 25. Marble İzmir Fuarı’na yansıdı. Katılımcılarına doğal taşı kaynağında deneyimleme olanağı sunan Marble İzmir Fuarı, bu deneyimi katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren etkinliklerle geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.

5. Uluslararası Taş Kongresi, jeolojik bir miras olan doğal taşın antik çağdan günümüze dek süren serüveniyle fuara damga vurdu. Kongre kapsamında günümüzden geleceğe uzanan doğal taşın tasarımı, çağdaş mimarı tasarımda taşın önemi, kültürel boyutu, üretimde tasarımsal yenilikçi yöntemler ve mozaik tasarımında taşın kullanımı konularında sunumlar gerçekleştirilirken ABD, İspanya, Hindistan, İran, Brezilya, Rusya, Çin ve Türkiye’den doğal taş sektörünün öncü kuruluşlarından gelen temsilciler, Dünya Doğal Taş Forumu’ndaydı.

ABD’nin Türk üreticilerden beklentileri masaya yatırıldı

Global ölçekte en büyük doğal taş sergisi olan Marble İzmir Fuarı’na 2018’de altın yılını yaşatan önemli etkinliklerden biri de Doğal Taş Enstitüsü’nün (Natural Stone Institute-NSI) katılımı oldu. Küresel ölçekte en büyük doğal taş örgütlerinden olan Doğal Taş Enstitüsü, Türkiye ve ABD arasındaki doğal taş alışverişini artırmak amacıyla fuara katıldı. 55 ülkeden 2 bini aşkın üyeyi bünyesinde barındıran enstitü, üreticiden son kullanıcıya kadar doğal taş endüstrisinin her aşamasını kapsayan kullanıcı kılavuzunu Türkiye’de ilk kez fuarizmir’de tanıttı. Enstitünün yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, ABD’nin Türk üreticilerden beklentileri de masaya yatırıldı. Seminerde, Türkiye ile batı dünyası arasında doğal taş alışverişini ve üretimde verimliliği artırmak hedeflendi.

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25. yıl lansmanını eylül ayında Verona’da yapan Marble İzmir Fuarı, küresel ölçekte tüm ticari birliklerle ortaklık sağladığı ve doğal taş endüstrisini tüm dünyaya tanıtmak için sergilediği olağanüstü çabası sebebiyle Doğal Taş Enstitüsü tarafından özel bir sertifikaya layık görüldü. Bu sayede fuar, 2018 yılı itibariyle en büyük global doğal taş kuruluşu olan Doğal Taş Enstitüsü tarafından tanınan kurumlar arasına girmeyi başardı. En zengin kaynaklara sahip Türkiye’nin bu özelliğiyle ABD’nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Doğal Taş Enstitüsü yetkilileri, ülkedeki kaynakların tamamının hâlâ keşfedilmemiş ya da üretime elverişli olmadığı için terk edilmiş sahalarla dolu olduğuna inanıyor. Bu noktada taş işleme teknolojisinin ilerlemesiyle Türkiye’nin küresel pazardaki değerinin katlanarak artacağını ifade eden enstitü, Türkiye’deki ilk uygulamalarını 25. Marble İzmir Fuarı’nda yaptı.

Fuarda üç workshop bir arada olacak

Bu kapsamda NSI, doğal taşın üretim standartlarına yönelik yerli firmalara eğitim vermek üzere fuara 40 kişilik bir ekiple katılım gösterecek. Amerikan Test ve Malzemeler Derneği’nce (ASTM) belirlenen doğal taş standartlarına uygun testlerin yapılarak taşın kaliteli bir şekilde üretiminin anlatılacağı eğitimlerde amaç, Türk doğal taşının uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretilip değerini artırmak olacak. Üreticiler daha az kaynak kullanıp daha verimli ürünler üretmenin yanı sıra batı dünyasının en büyük tedarikçisi haline gelecek. ABD ise bu pazarın büyük bir alıcısı olduğunu belirterek, işbirliği çağrısında bulunmak amacıyla 25. Marble İzmir Fuarı’na katıldı.

25. Marble İzmir Fuarı’nda üç workshop bir arada oldu. 5. Uluslararası Taş Kongresi kapsamında taşın kullanımı ve tasarımsal süreciyle bir workshop, Doğal Taş Enstitüsü de kullanıma uygun taşların üretimiyle ilgili bir workshop hazırladı. Bunun yanında, fuarda ilk kez bir ‘Designer Habitat Workshop’ düzenlendi. 2018 yılında tasarım alanında atılan önemli adımlardan biri olan Genç Yaratıcı Fikir Platformu ise bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.