Mermercilere ‘çalışanlarınıza sahip çıkın’ çağrısı

07 Nisan 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Sağlık boyutunda ciddi kayıplara neden olan korona virüs, ekonomiye yansıya olumsuz etkilerini de hissettirmeye başladı. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, şubat ayı itibari ile sektörel fuarların iptal edildiği, ocakların açılamadığı ve fabrikaların kepenk kapatmak zorunda kaldığı doğal taş sektöründe işverenlere, “birlik olalım” çağrısında bulundu. “2020 yılı para kazanma değil ekmek paylaşma yılı ilan edilsin” diyen Efendioğlu, sektördeki durumu iyi şirketlerin çalışanlarına sahip çıkacağını umut ettiğini söyledi. Efendioğlu, “Dernek olarak şirketlere ne yapacağını söyleme hakkımız yok. Her şirket, gücü oranında bu krizi yönetmeye çalışacak. 2020 yılı para kazanma yılı değil, ekmek paylaşma yılı ilan edilsin. Çalışanlarımızı bu kara günde sahiplenmezsek ne zaman sahipleneceğiz. Sadece mermer sektörü değil tüm sektörler bu yılı para kazanma değil, ekmek paylaşma yılı ilan etsin. Bunun önceliğini madenciler yapsın” dedi.

Erol Efendioğlu, firma olarak da 2021 yılında küresel bir kriz öngörerek, planlamalarını son iki yıldır bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlattı. Efendioğlu, “Öngördüğümüz kriz koronavirüs vakasıyla birlikte bizim beklediğimizden bir yıl erken geldi. İki yıldır aldığımız tedbirler sayesinde krizi çok az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Böyle bir günde toplum ve bireylerin sağlığı her şeyin önündedir. Çalışanlarımızla istişare içinde olup, onların da önerileriyle ortak akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşanacak gelir kaybını çalışanlarımıza yansıtmayacağız. Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız” diye konuştu.