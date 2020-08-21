Normalleşmeyle TTK kömür satışını artırdı

21 Ağustos 2020

Haziran ayı itibarıyla kömür ocaklarının faaliyete başlamasıyla TTK'nin kömür satışları artış kaydetti. Salgına yönelik tedbirler kapsamında üretime 30 Mart'ta ara verdikten sonra ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı. Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte 256 bin 698 ton kömür satarak KDV hariç 122 milyon 833 bin lira gelir elde etti. Bu maden ocaklarında üretilen taş kömürü, termik santrallerinin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgın nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2,5 ay çalışılmadığını anımsatarak yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerin de artmaya başladığını söyledi. Bu yılın 7 aylık döneminde kömür satışlarında son iki ayda artışlar yaşandığına dikkati çeken Yeşil, "Kuruma yeni alınan 1500 işçi taş kömürü üretimine katkı sağlamaya başladı. Bunu yakından görüyoruz ve takip ediyoruz. Koronavirüs sürecinde kömür satışları istediğimiz düzeyin biraz altında kalmıştı ancak satış grafiği zamanla istediğimiz düzeyde yükseliyor. Bu artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz çünkü kurum pazar sıkıntısı çekmiyor" diye konuştu. Yeşil, taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getireceklerini belirterek "Hedefimiz üretimimizi artırmayı amaçlayarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamak olacak. Ancak üretimimiz işçi sayısıyla doğru orantılı. İşçi sayımız ne kadar fazla olursa üretimimiz de o kadar artar" ifadelerini kullandı.