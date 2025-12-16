Öksüt Madencilik 14 uluslararası ödül kazandı

Öksüt Madencilik, 2025’te dört ayrı uluslararası ödül programında elde ettiği başarılarla sosyal etki alanındaki çalışmalarını küresel ölçekte tescilledi. Eğitimde fırsat eşitliğinden kadınların ekonomik hayata katılımına, gençlerin gelişiminden kapsayıcı toplum modellerine kadar uzanan projeler, bağımsız jüri komiteleri tarafından sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratan örnek uygulamalar arasında gösterildi.

Şirketin projeleri kapsamında 13 bin öğrenciye ulaşılırken, 81 okulda altyapı güçlendirmeleri yapıldı, 2 bin 400 dezavantajlı öğrenciye ek destek sağlandı. Kız çocuklarının STEM alanlarına yönelimini artıran çalışmalar ve 5 bin 500’den fazla çiftçiye üretim desteği sunan Silaj Paketleme ve Flake Yem tesisleri de ödüllerin kazanılmasında etkili oldu.

“İnsan odaklı madenciliğin teyidi”

Kadın Üreticiler Kooperatifi, Gacer Kafe, IDEA programı ve Otizm Merkezi desteği gibi projeler; kadınların iş gücüne katılımını ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirdi. Bu çalışmalar Globee Impact ve Stevie Awards’ta ödüllerle karşılık buldu.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, kazanılan ödüllerin insan odaklı, sorumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışlarının küresel bir teyidi olduğunu vurguladı. Özkayhan, amaçlarının madenciliği topluma değer katan bir modele dönüştürmek olduğunu ifade etti.