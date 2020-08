Oriole Resources ile Batı Toroslar Madencilik, iki proje için anlaştı

08 Ağustos 2020

Türkiye’nin yanı sıra Afrika ve Avrupa’da maden arama faaliyetlerini sürdüren Oriole Resources, Hasançelebi ve Doğala Projeleri’ndeki net izabe geliri haklarının (NSR) satışı için ortağı Batı Toroslar Madencilik ile bir anlaşma imzaladı. Şirketin daha önceden duyurduğu varlıklarını değere çevirme stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen 250 bin dolar değerindeki satış anlaşmasına göre Batı Toroslar Madencilik ilk yedi gün içinde Oriole Resources’a 30 bin dolarlık bir ödeme yapacak. Geri kalan 220 bin dolarlık kısım ise Hasançelebi veya Doğala Projeleri’nde inşaat çalışmalarına başlanmasını takiben gerçekleştirilecek.

Bati Toroslar’ın şu anda her iki projede de arama programlarını yönetmek için Oriole Resources’a ayda 70-100 bin TL ödediği belirtilirken taraflar arasında daha önceden gerçekleştirilen anlaşmaya göre Hasançelebi’deki oksit ve geçiş bölgelerinde JORC uyumlu belirlenen (indicated) ve ölçülen (measured) altın kaynakları minimum 0,3 g/t eşik tenör değerli 100 bin ons olarak tanımlanırsa Batı Toroslar’ın Oriole Resources’a 500 bin dolar değerinde bir ödeme (succes fee) gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi. Hasançelebi ruhsatında son topografik haritalamanın sonuçlandırılmasının ardından, Batı Toroslar Madencilik’in 121 noktada planlanan 8.030 metrelik karotlu sondaj çalışmasını tamamlaması bekleniyor.

Oriole Resources CFO’su Bob Smeeton imzalanan anlaşma ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “Portföyümüzden gerçekleştirdiğimiz bu satış varlıklarımızı değere çevirme stratejimizin bir parçası. Diğer şirketlerden aldığımız ve kabul ettiğimiz teklifler bu tarz anlaşmalarda sıklıkla görülen ve ortağımızın da sahip olduğu ‘ilk red hakkı (Right to First Refusal)’nı tetikledi ve Batı Toroslar bu fırsatı değerlendirerek hakkını kullandı. Arama çalışmaları belirli seviyeye ulaştığında alınma ihtimali olan 500 bin dolarlık başarı bazlı ödemeye ek olarak madenin inşaat safhasına geçmesi akabinde gerçekleştirilecek 220 bin dolarlık ödeme, bizi cesaretlendirmesinin yanı sıra sahanın haklarını alan yönetimin projeye olan güvenini de gösteriyor. Hasançelebi’de Türk ekibimiz eşliğinde gerçekleştirilecek sondajın kısa sürede başlayacağını biliyoruz. Bu anlaşmanın başarıya dayalı ödemesinin ve koşullu öğelerin gerçekleşmesi için hızla aşama kaydetmeyi umuyoruz.”