Rüstem Çetinkaya, başkanlık yolculuğunu Bursa'dan başlattı

İMAM GÜNEŞ - BURSA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki birlikler arasında en hareketli seçim süreci İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) yaşanıyor. 2020 Nisan ayında yapılacak seçimlere 9 ay kala üç aday şimdiden belli oldu. Hatırlanacağı gibi, eski başkanlardan Ali Kahyaoğlu ve mevcut başkan Aydın Dinçer'in aday olduklarını yaptığımız haberlerle duyurmuştuk. Üçüncü aday ise sektör tarafından beklenilen bir isim olan Rüstem Çetinkaya oldu. İMİB Başkanvekili ve TİM Sektörler Konseyi'nde Maden Sektör Başkanı olan Çetinkaya, Bursa'daki sektör buluşmasında adaylığını açıkladı.

Bursa'nın önde gelen iş insanlarından Efendioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı olan Erol Efendioğlu'nun sektör temsilcilerini bir araya getirdiği buluşmada başta Bursa ve İstanbul olmak üzere, Afyon, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerden yaklaşık 250 kişilik katılım gerçekleşti. Erol Efendioğlu, sektör temsilcileri adına Rüstem Çetinkaya'yı başkan adayı olarak görmek istediklerini söyledi. Çetinkaya ise bu çağrıya kulak vererek, 'adayım' dedi.

"Yönetime yakınım girer diye beklentim yok"

Etkinliğin açılışında ilk sözü alan Erol Efendioğlu, "Aydın Dinçer, adaylığını açıklarken 14 dernek ve birlik başkanının kendisini desteklediği gibi bir imada bulundu. Bunu söylemesi diğer iki adaya da büyük haksızlık. Ben bu geceyi Erol Efendioğlu olarak düzenledim. Şirket ortaklarımın oy kullanmadaki iradesine saygı duyduğum için şirket ismini hiç kullanmadım. 14 dernek ve birlik başkanının birbirini çok sevmesi sektörün umrunda bile değil. Bana Rüstem Bey'i neden desteklediğimi soruyorlar. Oğlun mu, yoksa yeğenin mi yönetime girecek diyenler oldu. Hiçbir beklentim yok. Ben Rüstem Bey'i sektörün sorunlarını siyasilere ve bürokratlara anlatma konusunda başarılı olacağına yürekten inandığım için destekliyorum" diye konuştu.

Fikirlerin yarıştığı bir ekip kurulacak

2006 yılından beri, STK'larda çeşitli görevlerde bulunan Rüstem Çetinkaya, tecrübe ve birikimleri neticesinde İMİB başkanlığına aday olduğunu ifade etti. "Bu hedef için toplanan arkadaşlarımızla yola çıkarken bazı prensipler belirledik" diyen Çetinkaya, şu sözlere dikkat çekti: "Sektörün tabanından, gönüllülük esasıyla gelen, kartvizit beklentisinden öte çalışmaya ve üretmeye istekli, fikirlerin yarıştığı hatta çatıştığı bir ekip kurmak istiyoruz. Ekip olmadan lider tek başına bir işe yaramaz. Seçim süreci maalesef erken başladı. Bu seçimde rakipler, belaltı çekişmeleriyle sektörde karın ağrısı yaratmamalı. Bu bir yarış ancak amacımız sektörümüzün, ülkemizin kazanmasını sağlamak."

Üç eski rakip, tek yumruk oldu

2018 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) seçimlerinde Rüstem Çetinkaya, hem Erol Efendioğlu ile hem de Mustafa Selçuk Çevik ile yarıştı. Efendioğlu ve Çevik'in başkan adayı olarak yarıştığı seçimde, Çetinkaya ise diğer bir başkan adayı Aydın Dinçer'in yönetim kurulu listesinde yer alıyordu. Seçimin ardından dostluklarını sürdüren isimler, şimdi Çetinkaya'nın İMİB başkanı olması için destek veriyorlar.

"Ruhsat güvenliği mülkiyet halkı gibi olmalı"

Ruhsat güvenliği konusunun sektörün bir numaralı gündemi olduğunu belirten Rüstem Çetinkaya, "Bu konu çözülmeden diğer maddelerin tartışılmaması gerekiyor. Ruhsat güvenliğinin, mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulması lazım. Oluşturulacak kanun, bunun üzerine yapılırsa diğer maddeler kendiliğinden sektör lehine oluşacaktır" dedi.