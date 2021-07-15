Rüstem Çetinkaya, İMİB başkan adaylığını açıkladı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) seçimlerinde başkanlık yarışı kızıştı. Gelecek yıl nisan ayında yapılacak seçimlerde başkanlık koltuğuna Ali Kahyaoğlu ve Aydın Dinçer'in ardından Rüstem Çetinkaya da aday olacağını duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Bursa’da yaklaşık 200 sektör temsilcisine verilen yemek davetinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Başkan seçilmesi halinde yönetim stratejisini ‘Ruhsat Güvenliği’ üzerine kuracağını söyleyen Çetinkaya, “Ruhsat güvenliği sektörümüzün bir numaralı gündem maddesi. Bu kapsamdaki düzenlemeleri gerçekleştirmeden diğer sorunlara odaklanmanın bir anlamı olmaz.” dedi.

Rüstem Çetinkaya, "1998 yılından bu yana doğal taş sektörünün içerisindeyim. 2006 yılından beri de İMİB yönetimlerinde aktif görevler üstlendim. Halen Başkan Yardımcısı görevimi icra ediyorum. Bu tecrübe ve birikimi başka bir platforma aktarmak adına bugün birliğin yönetim kurulu ve başkanlığına aday olduğumuzu açıklıyorum. Sektörün tabanından gelen, kartvizit beklentisi olmayan, fikirlerin yarışacağı hatta zaman zaman çatışacağı bir yönetim ekibi ile yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunu başkan odaklı değil, sektör odaklı kurmayı amaçladıklarını belirten Çetinkaya, "Daha önce adaylıklarını açıklamış olan Sayın Ali Kahyaoğlu’na ve Sayın Aydın Dinçer’e de başarılar diliyoruz. Sektörümüzün seçimden daha önemli gündem maddeleri var. Bize göre bir numaralı gündem maddesi ruhsat güvenliği. Bu konu bize göre tıpkı mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Bu konuda atılması gereken adımlar atılmadan sektörün diğer meselelerinin çözümü bize göre imkansız. Bana göre seçim süreci rakipler arasında tatlı bir rekabete sahne olmalı. Daha da önemlisi rakipler bel altı çekişmelerle sektörümüzde karın ağrısı yaratmamalı.” şeklinde konuştu.