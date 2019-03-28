Silkar Madencilik, bu yıl iki mermer ocağını devreye almayı planlıyor

28 Mart 2019

Gelişen teknolojilere paralel olarak dijital altyapı yatırımlarının devam ettiğini ve Türkiye’de doğal taş sektöründeki ERP ve CRM dahil, tüm süreçleri bulut üzerinden takip ettiklerini kaydeden Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, “Teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra hammadde kaynaklarına olan yatırımlarımız da devam ediyor. Biri Yunanistan’da olmak üzere bu yıl iki mermer ocağını devreye almayı planlıyoruz” dedi.

Çin'de bir mozaik üretim tesisi ve Bilecik'te iki üretim tesisiyle müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini aktaran Erdoğan Akbulak, 1994 yılında kurdukları Akdo Intertrade Co. firmasının da ABD’de perakendeciler kanalıyla tasarıma dayalı ürünleri AKDO markasıyla müşterilere sunduğunu söyledi. 400’den fazla bayiyle Connecticut ve San Francisco depolarından müşterilere 48 saatte teslimat yaptıklarını belirten Akbulak, “Bayi kanalının yanı sıra mimar, iç mimar ve nihai müşterilere daha geniş ürün gamını gösterebilmek açısından Manhattan'da bin metrekarelik bir AKDO showroomuz bulunuyor” diye konuştu.

Firmalarının AKDO markasıyla Türkiye'de doğal taş sektöründe yer alan tek Turquality firması olduğunu bildiren Akbulak, bu nedenle tasarım, marka ve inovasyona sürekli yatırım yaptıklarını iletti. 2018 yılında, üzerinde uzun süreden beri çalıştıkları ve AKDOLAM olarak adlandırdıkları 'hafif taş panel' projesini geliştirdiklerini duyuran Akbulak, doğal taşı çok hafif ve dayanıklı hale getirerek, taşın farklı kullanım alanlarını ortaya çıkardıklarını aktardı.

“ABD’de 10 yıl garanti verecek duruma geldik”

Ayrıca iki yıldır dış cephe kullanımı için üzerinde çalıştıkları Alüminyum Honeycomb’lu lamine taş panellerin 2.5x120x300 santimetre ebatlarında test ve sertifikasyon süreçlerini geçtiğini dile getiren Erdoğan Akbulak, “Bu ürün için ABD pazarında 10 yıl garanti verecek duruma geldik. Ürünümüz, deprem dahil her türlü iklim koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor” ifadelerini kaydetti.

Öte yandan 2018’de başta Çin olmak üzere birçok pazarda daralma ve satış kaybı yaşadıklarını ifade eden Erdoğan Akbulak, bu nedenle Ar-Ge faaliyetleri neticesinde taşa yeni kullanım alanları açarak salt fiyat rekabetinden kurtulmak istediklerini iletti. Geleceği inovatif ve tasarıma dayalı ürünlerle şekillendirmeye çalıştıklarını belirten Akbulak, “Bu yıl ABD’nin en büyük tasarım fuarı olan New York’taki ICFF fuarına ABD’li bir mimar/heykeltıraşın tasarladığı mobilya ve aydınlatma elemanlarımızla katılıyoruz” şeklinde konuştu.