Standard Boksit, maden sahası ruhsatının ihalesini kazandı

22 Temmuz 2020

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Kütahya İli Gediz İlçesi'nde bulunan maden sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 21.07.2020 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır.

Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding

A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri

A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 24 adete yükselmiştir"

(Foreks)