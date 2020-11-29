Taleplerini Cumhurbaşkanı'na ileten madenciler, ruhsat güvenliği istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, 19 Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Taplantıya katılan TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Cumhurbaşkanı’na sektör olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını ve çözüm önerilerini sırasıyla sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı’na sundukları çözüm önerilerini dile getiren Çetinkaya, “İlk önerimiz; Ruhsat güvenliği. Ruhsat güvenliği, sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini almalı. Yasa maddeleri düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmeli. Maden ruhsatları mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Diğer bir önerimiz ise; maden yatırımcısı, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapıyor. Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise, maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise, maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz.” diye konuştu.

"Türk mermerinin algısını yükseltmeliyiz"

Mermer sektörünün ihracat rakamlarına da değinen Çetinkaya, “Sektör olarak 2019 yılını 4,3 milyar dolar ihracatla kapadık. Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Ancak ‘Yeni Normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur. Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekûn bir sektör hareketi olmalı.” diye konuştu.