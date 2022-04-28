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  3. TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
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TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan bir petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Tekirdağ'daki 804 hektar yüzölçümüne sahip sahası için petrol işletme ruhsatı 17 Nisan'dan itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.