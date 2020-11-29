Türk doğal taşları Vietnam'a sanaldan ulaşacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde 'Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti'nde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda, Türk doğal taş ihracatçıları, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle doğal taşlarını ithalatçılara tanıttı.

Türk doğal taş sektörünün 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde 184 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli ortaya çıkarma çabası içinde olduklarını, 'Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti'nin bu potansiyeli ortaya çıkarabilme açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

"105 dolara ihracatçılarımızla Vietnamlı ithalatçıları buluşturduk"

Vietnam'ın 100 milyona yakın nüfusu ve yıllık yüzde 7’nin üzerinde büyüme ortalamasıyla 340 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya sahip bir ülke olduğu bilgisini veren Mevlüt Kaya, tarihin en büyük serbest ticaret anlaşması RCEP’e (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) geçtiğimiz günlerde dahil olan ASEAN ülkesi Vietnam'ın doğal taş ithalatının sürekli artarak 175 milyon dolara ulaştığına işaret etti.

Kaya, şunları söyledi: "Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle firmalarımızın sadece 105 dolar ödeyerek bu organizasyonda yer almasına olarak sağladık. Türkiye, dünya doğal taş ihraç pazarından yüzde 11 pay alırken, Vietnam'ın doğal taş ithalatından aldığımız pay yüzde 2'nin altında. Hedefimiz Vietnam'ın doğal taş ithalatından daha fazla pay almak. Sanal ticaret heyeti organizasyonunda çok verimli ikili iş görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz."

Doğal taşlar arttırılmış gerçeklikle tanıtıldı

Pandemi nedeniyle fuarların, sektörel ticaret heyetlerinin ve seyahatlerin iptal olduğundan bu yana doğal taş ihracatçılarının taşlarının dokularını ve tasarım detaylarını müşterilerine sunma imkanı bulamadıklarına dikkat çeken Mevlüt Kaya, Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti organizasyonunda dünyada bir ilke imza attıklarını, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle modellenmiş 3 boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduklarının altını çizdi.

Kaya, "Bu sayede Vietnam'daki müşteriler cep telefonlarından gerçek boyut, renk ve yüzey işlemlerini içeren stantları bulundukları yerde sanal olarak canlandırarak, görsel ihtiyaçlarını gidermiş oldu. Dijitalleşmenin sunduğu bu avantaj doğal taşlarımızın ihraç edilme olasılığını arttırıyor." diye konuştu.