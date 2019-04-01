Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak

01 Nisan 2019

Jeolojik yapısı nedeniyle bugün bilinen 650’den fazla çeşit ve desende zengin doğal taş kaynakları bulunan Türkiye’nin, doğal taş rezervi açısından çok zengin bir ülke olduğunu söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Aydın Dinçer, Türkiye’nin 2018 yılı maden ihracatının 4.6 milyar dolar olduğunu kaydetti. İnşaat sektörünün ana malzemesi olan doğal taş ihracatının ise bir önceki yıla oranla yüzde 6.8’lik bir düşüşle 1.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Dinçer, “Doğal taş sektörünün bir önceki yıl maden ihracatındaki payı yüzde 43.7 iken, 2018 yılındaki payı yüzde 41.8’e geriledi. Blok ve işlenmiş doğal taş ihracatına bakıldığında işlenmiş doğal taş ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2’lik artışla 953 milyon dolar olarak gerçekleşirken, blok doğal taş ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 14.2 düşüşle 955.3 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

“Teşvik şart”

Açıklamasında doğal taş ihracatındaki düşüşün sebebi olarak Çin’de inşaat sektörünün durağan olması ve söz konusu pazarın daralmasını gösteren Dinçer, sektörün 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için yeni dönemde daha çok çalışmaları gerektiğine dikkat çekerek, “İhracat için üretim, üretim için ise teşvikler şart. Türkiye ekonomisi için maden ocakları da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir madencilik için yatırımların gerçekleştirilmesi ve devlet teşviklerinin artırılması gerekiyor” diye konuştu.

“Turkish Stones markasını daha yukarı taşımak istiyoruz”

Türkiye’de 2018 yılında 3 bin 809 firmanın doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Aydın Dinçer, “Sektörün dinamik yapısı gereği mevcut pazarlardaki konumunu sağlamlaştırırken, yeni pazar arayışları da sürüyor. Pazar payını artırmak ve yeni pazarlar keşfetmek adına sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. Üretimden tasarıma yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ediyoruz. Markalaşmaya önem veriyoruz. Bunun için Turkish Stones markasını doğal taşın globalin jenerik markası haline getirmek gibi bir iddiamız var” dedi.

“Türk taşı algısına dikkat çekilecek”

Pazar paylarını artırmak için hedef pazarların yanı sıra Türk taşı algısını yukarıya çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Dinçer, hedeflerine ulaşmak için küreselde trend belirleyici ülkelere yöneleceklerini anlattı. Bunun için önce Amerika’da daha sonra İtalya ve İngiltere’de mimarlara, tasarımcılara ve son kullanıcılara yönelik tanıtım çalışmaları yapacaklarını anlatan Dinçer, “Doğal taş sektöründe en çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke sırasıyla Çin, ABD ve Suudi Arabistan. Blok doğal taş ihracatında ise ilk üç ülke Çin, Hindistan ve İtalya iken, işlenmiş doğal taş ihracatında ilk üç ülke ABD, Suudi Arabistan ve Irak” diye konuştu.

“İki ayda bir hedef ülkelere ticaret heyetleri düzenleniyor”

Sektör olarak yeni dönemde öncelikle bulundukları konumu korumayı amaçladıklarını söyleyen Dinçer, bu yıl gelişebilecek sektörel olumsuzluklara hazırlıklı olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini kaydederek, “İhracatçı birliklerinin üzerine düşen ana görev ihracatı artırmak. 2018 yılı Kasım ayında başladığımız sektörel ticaret heyeti organizasyonlarına devam edeceğiz. İki ayda bir belirlenen hedef ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenlenecek. 2018 yılının Kasım ayından bu yana sekiz ülkeye yönelik ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Yeni dönemde de Arjantin, Şili, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, BAE, Brezilya, Meksika, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Mevcut pazarlarımızı korumakla birlikte yeni pazarlara ihracatımızın artması yönündeki faaliyetler de önceliklerimiz arasında bulunuyor” dedi.

Dinçer, Türk mermerinin global mermer pazarında marka yapılması amacıyla İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına ‘Turkish Stones’ mottosu ile yurtdışındaki etkinliklerde yer almaya devam edeceklerine dikkat çekti.

“Mermer üretiminde ileri teknolojiler kullanılıyor”

Doğal taş sektörünün yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını söyleyen Dinçer, “Özellikle son dönemde mermer üretiminde klasik mermer üretim yöntemlerinin değişmeye başlaması, nitelikli işgücü ve ileri teknolojiye dayanan modern üretim yöntemlerinin daha çok kullanılmaya başlanması, büyük firmaların yaptıkları yatırımlarla bütünleşmiş üretim yapan tesislerin de devreye girmesiyle işlenmiş mermer üretiminde büyük artış kaydediliyor” diye konuştu.

Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde rekabetin çok yoğun olduğu global doğal taş pazarına uygun üretim ve pazarlama yapabilecek ürünler hazırlayan tesis sayısının arttığını kaydeden Aydın Dinçer, tüm bu gelişmelerin yeni dönemde ihracata olumlu yansıyacağını umduklarını söyledi.

“Enerji maliyetleri rekabet gücünü azaltıyor”

Enerji maliyetlerindeki artışın sektörün pazarda rekabet gücünü azalttığına işaret eden Dinçer, “Madencilik özelinde en önemli maliyet olarak akaryakıt yer alıyor. Akaryakıtta ÖTV’siz kullanım olursa madencilik faaliyetleri artış sağlayacak ve ihracata da olumlu katkı sağlayacak. Yeni dönemde bürokratik engellerin kaldırılması, izin süreçlerinin hızlandırılmasıyla daha fazla üretim yapılabilir ve ihracat da artırılabilir. Ayrıca yurtiçinde artan ve azalan döviz kurlarının istikrarlı hale gelmesiyle sektör ileriye dönük satış anlaşmalarını daha rahat yapabilecek. Bunun yanı sıra ABD’nin başlattığı ticaret savaşlarının küresel ölçekte mermer sektörünü olumsuz etkilediği görülüyor” dedi.