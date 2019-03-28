“Yeni pazarları hedefliyoruz”

28 Mart 2019

Mermer sektörüne katrak, este, plaka cila, ebatlı cila, pah, CNC, epoksi file, katlı fırın ve köprü kesmenin yanı sıra yan kesme makineleri ile hizmet veren Anadolu Mermer, yeni pazarlarla ihracatını artırmayı hedefliyor.

2018'de satışlarının yüzde 40’nı ihracatın oluşturduğunu kaydeden Anadolu Mermer firma yetkilisi Ömer Furkan Keleş, “Rusya, Hindistan, Afrika, Azerbaycan olmak üzere dört ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda fason işler yaparak, dolaylı yollardan, ihracat yapan firmalara işçilik yapıyoruz. Daha çok Düzce Bej ocağımızdan çıkardığımız ürünümüzün ihracatını yapıyoruz” dedi.

Afrika'ya yaptığı ihracatla durgunluğu giderdi

Firmalarının 1983 yılından bu yana İstanbul Çekmeköy’de 20 bin metrekare açık, 2 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Keleş, son dönemde Türkiye’de yaşanan ekonomik sorundan dolayı herhangi bir yatırım planlarının bulunmadığını söyledi.

Bu süreçte yeni pazarlar ile ihracatlarını artıracak pazarlama girişimlerinde bulunmayı hedeflediklerini belirten Keleş, bu zor dönemde şirketlerinin cirosunu kayda değer oranda artırmak istediklerini kaydetti.

Sektör açısından 2018'de iç pazarda bir durgunluğun yaşandığını ifade eden Keleş, yıl sonuna doğru yeni pazar olarak Afrika’ya yaptıkları ihracatla kayıplarını telafi ettiklerini anlattı.