Madende ‘birlik’ bozuldu, istifalar durulmuyor!   

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Maden sektörü, ocak ayından bu yana istifa haberleri ile çalkalanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu’nda ocak ayında başlayan istifa ve tartışmalar, şimdi de İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne (İMİB) sıçradı. İMİB Yönetim Kurulu’nun önemli isimlerinden olan İlan Maden şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Batal, birlik yönetiminden istifa etti. İMİB yönetim kurulunda muhasip üye olarak da görev yapan Batal’ın mevcut yönetimle fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyordu. Batal, stifasıyla ilgili DÜNYA’ya açıklamada bulundu. Mevcut başkan Aydın Dinçer’in yapılan son genel kurulda aday olmasıyla seçim sürecini resmen başlattığını söyleyen Batal, “Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Şu an için yeni bir yapılanmada yer almayı düşünmüyorum. Kendi iş süreçlerime odaklanmak istedim” dedi.

Sektör kurulunda istifa etmeyen iki üyeden biri Eyüp Batal’dı

Ocak ayından bu yana maden sektör kurulunda yaşanan tüm gelişmeleri yaptığımız haberlerle duyurduk. Bu süreci kısaca hatırlayacak olursak; 12 kişiden oluşan yönetim kurulunda, aralarında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya da olmak üzere 8 kişi istifalarını sunmuştu. Sektör kurulunda iki üyesi bulunan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nde (BAİB) yönetim düştüğü için maden sektör kurulunda da üyelikler düşmüş oldu. Bu yaşananların ardından kurulda istifa etmeyen iki kalmıştı. Bu süreci DÜNYA olarak, 13 Ocak’ta “TİM Maden Sektör Kurulu dayanışma için istifa etti’ haberi ile duyurmuştuk. Kuruldan istifa etmeyen iki isim İMİB Başkan Vekili ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi olan Rüstem Çetinkaya ile İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Batal’dı. Batal’ın İMİB Yönetim Kurulu’ndan istifa etmesiyle sektör kurulu üyeliği de düşmüş oldu.

BAİB başkanına kavuştu, kurula dahil oldu

Maden Sektör Kurulu’ndan istifa eden üyeler ‘dayanışma’ için istifa ettiklerini öne sürüyorlardı. Ancak istifaların perde arkasında temsiliyet tartışması yatıyordu. İstifa eden isimler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Konseyi’nde maden sektörünü temsil eden Rüstem Çetinkaya’nın tüm önemli toplantılarda sektörü temsil etmesinden rahatsızlık duyuyorlardı. Ancak TİM yönetmeliklerine göre bu çok normal bir durum. Sektör Kurulu’ndan istifa ederek, Çetinkaya’yı sektör konseyinden düşürebileceğini düşünen isimler, TİM’e bu konuda resmi başvurusunu da yaptı. TİM de, hem istifalar hem de temsiliyet sorununun çözümü için bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı’ndan tavsiye almıştı. DÜNYA olarak ulaştığımız bu belgede bakanlığın yanıtı ise çok netti: Birlik başkanları sektör kurullarının doğal üyesidir, istifa edemezler!

İMİB Başkanı ve EMİB Başkanı'nın istifaları, Bakanlık görüşünde de vurgulandığı üzere geçersiz. Rüstem Çetinkaya ise istifa etmedi. Bir yıldan fazla süredir yönetim boşluğu yaşayan Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) de, olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini belirledi. İhracatı maden ağırlıklı olan birliğin yeni başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, aynı zamanda maden sektör kurulunda da BAİB’i temsil edecek. Buna göre kurulda şu an için 4 üye var. Sürecin en başında 12 kişilik yönetim listesine göre toplantı yeter sayısı için en az 7 üyenin olması gerektiği belirlenmişti. Kalan üç koltuk için ocak ayından bu yana kimse aday olmadı. Birlik seçimlerine 9 ay kaldı. Kalan süreçte toplantı yeter sayısına ulaşılıp, ulaşılamayacağı sektörde merak konusu yarattı.