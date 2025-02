Madeni yağın pazar lideri hibritleri de sahiplenecek

Takip Et

Recep ERÇİN

Madeni yağ üretici­si Castrol’un Türki­ye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tat­lısöz, “Castrol olarak 68 yıldır Türkiye’de yer alıyoruz. 64 yıl­dır üretim yapan Gemlik tesi­simiz, yalnızca iç pazar için de­ğil, bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak da büyük bir rol üstleniyor” dedi.

2024 yılında Castrol TUCA’nın üretim hac­mi ve satış büyümesi açısın­dan Castrol’ün en hızlı büyü­yen bölgelerinden biri olduğu­nu anlatan Tatlısöz, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, Çin, Hindis­tan ve ABD ile birlikte en faz­la yatırım yapılan dört ana pa­zar arasında yer alarak küresel stratejideki önemini daha da pekiştirdi. Son 3 yılda Gemlik tesisine yaklaşık 20 milyon do­larlık yatırım yapıldı.

2024 içe­risinde 12 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşti. Her yıl or­talama 5-10 milyon arasında bir yatırım yapılıyor. 2025’te de yaklaşık 5-6 milyon dolar arası bir yatırım öngörülüyor. 2024 yılında yağların ürünlerin yak­laşık yüzde 15’i ihraç edildi. 2025’in ikinci yarısından iti­baren ihracat META bölgesine genişleyerek ve ihracat hacmi yüzde 20 seviyelerine çıkacak.”

Hem Togg ve hem Çinlilerle yakın çalışıyor

Yazılı medyanın ekonomi müdürlerinin de katıldığı, Zor­lu’daki Beymen mağazasının içinde yeni açılan Bardot’ta dü­zenlenen sohbet toplantısın­da sorularımızı yanıtlayan Tat­lısöz, Türkiye’deki araç pazarı özelinde hedeflerini bir milyon satış adedi çerçevesinde belir­lediklerini dile getirdi. Otomo­bilin yanında motosiklet paza­rı görece küçük olsa da ciddi bir büyüme yaşandığını kaydeden Tatlısöz, buradaki gelişmenin de yağ satışlarına yansıdığını vurguladı. Tatlısöz’e elektrifi­kasyon sürecine nasıl hazırlan­dıklarını sorduk.

“Castrol ON e-sıvıları, dünya genelinde üre­tilen her üç elektrikli aracın iki­sinde ilk dolumda kullanılı­yor” diyen Tatlısöz, “TOGG’la da çalışıyoruz. Çinli üreticiler­le de yakın çalışıyoruz. Mesela BYD bizim stratejik ortağımız. MG’nin çatı kuruluşu olan SAIC de; Chery de stratejik ortağımız. Bütün bu üçüyle de küresel an­laşmamız var” mesajı verdi.

25 yıldır hibritler için özel çalışıyor

Elektrikli araçlar, içten yan­malı motorlara kıyasla farklı soğutma ve verimlilik gerek­sinimlerine sahip. Geleneksel motor yağları yerine, elektrik­li araçların verimliliğini artı­ran özel sıvıların öne çıktığını ifade eden Tatlısöz, şunları an­lattı: “Bu e-sıvılar, elektrikli araçların performansını, daya­nıklılığını ve verimliliğini ar­tırmak için tasarlandı. Elekt­rikli araçların şarj süresini azaltmaya, bataryaların daha uzun ömürlü olmasına ve da­ha yüksek menzile ulaşması­na yardımcı oluyor. Castrol ON e-sıvıları da, bu alanda önem­li bir yer edinmeyi sürdürüyor. Dünyada üretilen her üç elekt­rikli aracın ikisi, üretim aşa­masında ilk dolumda Castrol ON e-sıvıları ile donatılıyor.

Bu geçiş sürecinde şarj edile­bilir hibritler ve tam hibritler önemli bir köprü görevi göre­cek. Castrol de, otomotiv üre­ticileriyle yakın iş birliği içeri­sinde tamamen hibrit araçlar özel standarda sahip madeni yağlar geliştirdi. Castrol olarak plug-in hibritler ve tam hibrit­lerle ilgili özel çalışmalarımız var. 25 yıl boyunca elde edilen veriler neticesinde hibrit araç­lara özel ürünler sunuldu. Do­layısıyla onların verimli, uzun ömürlü olmasını sağlayan ürünler geliştirdik. Hibrit ala­nını da sahiplenmek istiyoruz.”