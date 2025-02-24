Madeni yağın pazar lideri hibritleri de sahiplenecek
Otomobil sektöründeki elektirifikasyon süreci devam ederken geçiş döneminde hibritler öne çıkıyor. Hibritlere özel ürün geliştirdiklerini kaydeden Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Tatlısöz, “Hibrit alanını da sahiplenmek istiyoruz” dedi. Tatlısöz, yatırım ve üretim hedefleri hakkında da bilgiler verdi.
Recep ERÇİN
Madeni yağ üreticisi Castrol’un Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, “Castrol olarak 68 yıldır Türkiye’de yer alıyoruz. 64 yıldır üretim yapan Gemlik tesisimiz, yalnızca iç pazar için değil, bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak da büyük bir rol üstleniyor” dedi.
2024 yılında Castrol TUCA’nın üretim hacmi ve satış büyümesi açısından Castrol’ün en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğunu anlatan Tatlısöz, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, Çin, Hindistan ve ABD ile birlikte en fazla yatırım yapılan dört ana pazar arasında yer alarak küresel stratejideki önemini daha da pekiştirdi. Son 3 yılda Gemlik tesisine yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
2024 içerisinde 12 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşti. Her yıl ortalama 5-10 milyon arasında bir yatırım yapılıyor. 2025’te de yaklaşık 5-6 milyon dolar arası bir yatırım öngörülüyor. 2024 yılında yağların ürünlerin yaklaşık yüzde 15’i ihraç edildi. 2025’in ikinci yarısından itibaren ihracat META bölgesine genişleyerek ve ihracat hacmi yüzde 20 seviyelerine çıkacak.”
Hem Togg ve hem Çinlilerle yakın çalışıyor
Yazılı medyanın ekonomi müdürlerinin de katıldığı, Zorlu’daki Beymen mağazasının içinde yeni açılan Bardot’ta düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı yanıtlayan Tatlısöz, Türkiye’deki araç pazarı özelinde hedeflerini bir milyon satış adedi çerçevesinde belirlediklerini dile getirdi. Otomobilin yanında motosiklet pazarı görece küçük olsa da ciddi bir büyüme yaşandığını kaydeden Tatlısöz, buradaki gelişmenin de yağ satışlarına yansıdığını vurguladı. Tatlısöz’e elektrifikasyon sürecine nasıl hazırlandıklarını sorduk.
“Castrol ON e-sıvıları, dünya genelinde üretilen her üç elektrikli aracın ikisinde ilk dolumda kullanılıyor” diyen Tatlısöz, “TOGG’la da çalışıyoruz. Çinli üreticilerle de yakın çalışıyoruz. Mesela BYD bizim stratejik ortağımız. MG’nin çatı kuruluşu olan SAIC de; Chery de stratejik ortağımız. Bütün bu üçüyle de küresel anlaşmamız var” mesajı verdi.
25 yıldır hibritler için özel çalışıyor
Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla farklı soğutma ve verimlilik gereksinimlerine sahip. Geleneksel motor yağları yerine, elektrikli araçların verimliliğini artıran özel sıvıların öne çıktığını ifade eden Tatlısöz, şunları anlattı: “Bu e-sıvılar, elektrikli araçların performansını, dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak için tasarlandı. Elektrikli araçların şarj süresini azaltmaya, bataryaların daha uzun ömürlü olmasına ve daha yüksek menzile ulaşmasına yardımcı oluyor. Castrol ON e-sıvıları da, bu alanda önemli bir yer edinmeyi sürdürüyor. Dünyada üretilen her üç elektrikli aracın ikisi, üretim aşamasında ilk dolumda Castrol ON e-sıvıları ile donatılıyor.
Bu geçiş sürecinde şarj edilebilir hibritler ve tam hibritler önemli bir köprü görevi görecek. Castrol de, otomotiv üreticileriyle yakın iş birliği içerisinde tamamen hibrit araçlar özel standarda sahip madeni yağlar geliştirdi. Castrol olarak plug-in hibritler ve tam hibritlerle ilgili özel çalışmalarımız var. 25 yıl boyunca elde edilen veriler neticesinde hibrit araçlara özel ürünler sunuldu. Dolayısıyla onların verimli, uzun ömürlü olmasını sağlayan ürünler geliştirdik. Hibrit alanını da sahiplenmek istiyoruz.”