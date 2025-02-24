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Madeni yağın pazar lideri hibritleri de sahiplenecek

Otomobil sektöründeki elektirifikasyon süreci devam ederken geçiş döneminde hibritler öne çıkıyor. Hibritlere özel ürün geliştirdiklerini kaydeden Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Tatlısöz, “Hibrit alanını da sahiplenmek istiyoruz” dedi. Tatlısöz, yatırım ve üretim hedefleri hakkında da bilgiler verdi.

Dünya Gazetesi
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Recep ERÇİN

Madeni yağ üretici­si Castrol’un Türki­ye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tat­lısöz, “Castrol olarak 68 yıldır Türkiye’de yer alıyoruz. 64 yıl­dır üretim yapan Gemlik tesi­simiz, yalnızca iç pazar için de­ğil, bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak da büyük bir rol üstleniyor” dedi.

2024 yılında Castrol TUCA’nın üretim hac­mi ve satış büyümesi açısın­dan Castrol’ün en hızlı büyü­yen bölgelerinden biri olduğu­nu anlatan Tatlısöz, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, Çin, Hindis­tan ve ABD ile birlikte en faz­la yatırım yapılan dört ana pa­zar arasında yer alarak küresel stratejideki önemini daha da pekiştirdi. Son 3 yılda Gemlik tesisine yaklaşık 20 milyon do­larlık yatırım yapıldı.

2024 içe­risinde 12 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşti. Her yıl or­talama 5-10 milyon arasında bir yatırım yapılıyor. 2025’te de yaklaşık 5-6 milyon dolar arası bir yatırım öngörülüyor. 2024 yılında yağların ürünlerin yak­laşık yüzde 15’i ihraç edildi. 2025’in ikinci yarısından iti­baren ihracat META bölgesine genişleyerek ve ihracat hacmi yüzde 20 seviyelerine çıkacak.”

Hem Togg ve hem Çinlilerle yakın çalışıyor

Yazılı medyanın ekonomi müdürlerinin de katıldığı, Zor­lu’daki Beymen mağazasının içinde yeni açılan Bardot’ta dü­zenlenen sohbet toplantısın­da sorularımızı yanıtlayan Tat­lısöz, Türkiye’deki araç pazarı özelinde hedeflerini bir milyon satış adedi çerçevesinde belir­lediklerini dile getirdi. Otomo­bilin yanında motosiklet paza­rı görece küçük olsa da ciddi bir büyüme yaşandığını kaydeden Tatlısöz, buradaki gelişmenin de yağ satışlarına yansıdığını vurguladı. Tatlısöz’e elektrifi­kasyon sürecine nasıl hazırlan­dıklarını sorduk.

“Castrol ON e-sıvıları, dünya genelinde üre­tilen her üç elektrikli aracın iki­sinde ilk dolumda kullanılı­yor” diyen Tatlısöz, “TOGG’la da çalışıyoruz. Çinli üreticiler­le de yakın çalışıyoruz. Mesela BYD bizim stratejik ortağımız. MG’nin çatı kuruluşu olan SAIC de; Chery de stratejik ortağımız. Bütün bu üçüyle de küresel an­laşmamız var” mesajı verdi.

25 yıldır hibritler için özel çalışıyor

Elektrikli araçlar, içten yan­malı motorlara kıyasla farklı soğutma ve verimlilik gerek­sinimlerine sahip. Geleneksel motor yağları yerine, elektrik­li araçların verimliliğini artı­ran özel sıvıların öne çıktığını ifade eden Tatlısöz, şunları an­lattı: “Bu e-sıvılar, elektrikli araçların performansını, daya­nıklılığını ve verimliliğini ar­tırmak için tasarlandı. Elekt­rikli araçların şarj süresini azaltmaya, bataryaların daha uzun ömürlü olmasına ve da­ha yüksek menzile ulaşması­na yardımcı oluyor. Castrol ON e-sıvıları da, bu alanda önem­li bir yer edinmeyi sürdürüyor. Dünyada üretilen her üç elekt­rikli aracın ikisi, üretim aşa­masında ilk dolumda Castrol ON e-sıvıları ile donatılıyor.

Bu geçiş sürecinde şarj edile­bilir hibritler ve tam hibritler önemli bir köprü görevi göre­cek. Castrol de, otomotiv üre­ticileriyle yakın iş birliği içeri­sinde tamamen hibrit araçlar özel standarda sahip madeni yağlar geliştirdi. Castrol olarak plug-in hibritler ve tam hibrit­lerle ilgili özel çalışmalarımız var. 25 yıl boyunca elde edilen veriler neticesinde hibrit araç­lara özel ürünler sunuldu. Do­layısıyla onların verimli, uzun ömürlü olmasını sağlayan ürünler geliştirdik. Hibrit ala­nını da sahiplenmek istiyoruz.”