Mağduriyetler en kısa sürede çözülecek

Birol BOZKURT

28 Kasım’da Gri Sigorta ve Mellce şirketlerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) tarafından el konulmasının ardından SEDDK, Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Güvence Hesabı ve TOBB-SAİK tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Yaşanan süreçle ilgili bilgi verilen basın toplantısında, söz konusu tedbir kararı nedeniyle oluşan mağduriyetlerin çözülmesi için hızla aksiyon alındığı belirtilerek sektöre sağduyu ile görevlerine devam etme çağrısında bulunuldu.

“Şirketlere makul süre verildi”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan SEDDK Başkanı Davut Menteş, güvence hesabının kapsamının genişletilmesi konusunda mevzuat çalışmalarını başlattıklarını belirterek “Konuyla ilgili sürecin hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.

Öte yandan yeni girişlerin durdurulması ve mevcut sigortalıların güvenli bölgeye tahliyesi çok önemli. Bundan hareketle öncelikli hasar poliçelerinin tahsisi süreci devam ediyor. Her iki şirketi devralmak için usule uygun su ana kadar herhangi bir müracaat yok” dedi.

El koyulan iki şirketin sektördeki toplam payının binde 3 olduğunu söyleyen Davut Menteş, “Sektörün tamamını etkileyecek bir büyüklük söz konusu değil. Sektörün özkaynak kârlılığında olduğu bir dönemde bu iki şirketin zarardan çıkamaması bu uygulamanın bu şirketlere özel olduğunu göstermekte. Daha önceki uyarıların akabinde bu şirketlere makul süre verildi. Ancak bu şirketlerin durumlarının iyileşmemesi nedeniyle tedbir yoluna gidildi.

Mevcut ve yeni şirketlerin hakkının korunması ve bu şirketlerin mali zafiyetinin büyümemesi için yönetim kurulu üyeleri görevden alınarak yeni kurul üyeleri atandı. Tüm varlıkları bloke edildi ve portföyün idaresi Güvence Hesabına bırakıldı. Durumdan 125 bin sigortalı etkilendi. Bunun 100 binini kasko sigortası oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Amacımız zarardan hızlı şekilde dönmek”

Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bu zor süreçte herkesin sağduyulu olması gerektiğinin altını çizerek “Tedbirin yegâne amacı sorunu büyütmeden zarardan dönmek. Hak ve menfaat kaybı en aza indirilecek.

Sigorta şirketleri telafi edici planın parçası oldu. Mevcut sigortalıların teminatsız kalmaması en büyük dileğimiz. İade edilen poliçelerin yüzde ellisi yeni poliçelerde indirim olarak uygulanacak.

Hasar dosyaları incelenince, önceliği hasar dosyalarının ödenmesine verdik. Hasar görmüş vatandaşın mağduriyetini karşılıyor. Muallak hasar, IBNR etkisi hesaplandıktan sonra kalan fon tutarına göre oranlama yaparak sigortalıya ödeme yapılacak. Daha sonra çeşitli borçlar tasfiye edilecek. İki şirketin mevcut varlıkları yükümlülüklerin yarısını bile karşılayacak seviyede değil” diye konuştu.

Öncelik hasar dosyalarında

Söz konusu tedbir kararının ardından zararın minimuma indirildiğini aktaran Güvence Hesabı Müdürü Abdullah Kara, “Öncelik hasar dosyalarında. Sonrasında ise pirim iadeleri yapılacak ve diğer zararlar karşılanacak.

Hasar görmüş vatandaşın mağduriyetini karşılıyor. Muallak hasar, IBNR etkisi hesaplandıktan sonra kalan fon tutarına göre oranlama yaparak sigortalıya ödeme yapılacak. Daha sonra çeşitli borçlar tasfiye edilecek. İki şirketin mevcut varlıkları yükümlülüklerin yarısını bile karşılayacak seviyede değil” dedi.

Ne olmuştu?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 28 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi şirketlerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek, sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Gerekçe olarak şirketlerin mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri gösterilmiş ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti, “Bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifine, tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur."