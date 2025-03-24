Makarnada ihracat hedefi 1 milyon ton

Güneydoğu Anadolu böl­gesinin hububat, bakli­yat, yağlı tohumlar ve ma­mulleri sektörü ihracatı yılın ilk 2 ayı sonunda yüzde 5,6 artışla 588,1 milyon dolar oldu. Güneydoğu Anadolu’da toplam ihracatın yüz­de 30,3’ünü gerçekleştiren sektör, bölge genelindeki ihracat liderliği­ni de sürdürdü. KG başına ortala­ma ihracat fiyatları yüzde 1,8 artış­la 0,78 dolara yükselirken en fazla fiyat artışı yüzde 24,4 ile ayçiçek yağında gerçekleşti.

Makarna ih­racatından 95 milyon dolar, ayçi­çek yağı ihracatından 94,7 milyon dolar, buğday unu ihracatından ise 67 milyon dolar gelir elde edildi. Orta Doğu ülkelerinin toplam ih­racattaki payı yüzde 50,2 olurken, bu dönemde yüzde 46,7 ihracat ar­tışı sağlanan Afrika ülkelerinin pa­yı yüzde 29,7’ye yükseldi. En faz­la ihracat yapılan ülkeler arasın­da 192,9 milyon dolar ile ilk sırada gelen Irak’ı, yüzde 44,7 artışla ve 61,1 milyon dolar ihracat ile Suri­ye takip etti. Irak’a ihracatta buğ­day ununun yanı sıra bisküvi, pas­ta öne çıkarken Suriye’ye ihracatta buğday unu ilk sırada geldi.

Türkiye’nin toplam makarna ih­racatının 144 milyon dolar olduğu iki aylık dönemde Güneydoğu’nun payının yüzde 66 olduğunu belir­ten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği Başka­nı Celal Kadooğlu şunları söyledi: “Dünyanın en kaliteli durum buğ­dayına ve rekabetçi fiyatlarla üstün üretim altyapısına sahip olmamız hem Türkiye hem de bölge ülkele­ri için büyük bir şans. Güneydoğu Anadolu olarak, her yıl miktar ba­zında İtalya’nın yarısı kadar ma­karna ihracatı yapıyoruz.

Fiyat performans kalitemizle de özellik­le Afrika pazarındaki etki alanımı­zı sürekli genişletiyoruz. Makarna ihracatımızın önemli bir kısmı Ga­na, Togo ve Benin gibi ülkelerin yer aldığı Batı Afrika Devletleri Eko­nomik Topluluğu (ECOWAS) üye­lerine gerçekleşiyor. Farklı pazar­lara girerek eriştiğimiz nüfusun öl­çeği büyüdükçe ihracatımız miktar bazında da sürekli artıyor. Güney­doğu’nun ilk 2 ayda dünya genelin­de 162 bin tonu bulan makarna ih­racatının bu yıl da 1 milyon tonu aşacağına inanıyoruz.”

“Afrika’dan tüm ürün gruplarımıza talep var

Gıda ihracatçılarının Afrika’daki ticari bağlantılarını güçlendirme­lerinin makarna kadar, diğer ürün gruplarının da gelirlerine olum­lu etkilediğini ifade eden Kadooğ­lu şunları belirtti: “İlk 2 ayda Tür­kiye’nin Afrika’ya gerçekleştirdiği 508 milyon dolarlık hububat, bakli­yat ve yağlı tohum ihracatının yak­laşık üçte biri bölgemizden yapıldı.

Bölgemizin sektörel ticaretinde en fazla Cibuti, Gana ve Sudan gibi, ti­caret yollarında stratejik konuma sahip ülkeler öne çıkıyor. Özellik­le bitkisel yağ ihra­catımızda Cibuti’nin önemli bir yeri var ve Afrika’nın bu alandaki ilgisi giderek Güneydoğu’ya doğru yöneliyor. İhracatçı Bir­liklerimiz hedef ülkelerle ara­mızdaki ilişkilerin gelişmesi ve ihracatçılarımızın fark­lı eğitimlerle bu pazar için daha bilgili hale getirilme­si noktasında çok emek verdi. Şimdi bu çalış­maların karşılığı alını­yor.”

“Bakliyat üretimimiz sorunsuz sürüyor”

Geçtiğimiz ay, Güneydoğu’da 2000’li yılların en düşük Şubat ayı yağışının gerçekleştiğini belirten Kadooğlu, azalmanın mevsim normallerine göre yüzde 50’yi geçtiğine dikkate çekerek, “Ülkemizdeki buğday ekiliş alanlarının yüzde 16’sına ev sahipliği yapan bölgenin verimliliği, yıl sonu rekolteler açısından büyük önem taşıyor. Türkiye›de kırmızı mercimeğin tamamına yakını bölgemizde üretiliyor ve dallanma evresi devam eden bu bakliyatta şu an için bir sorun gözükmüyor. Kışlık nohut ekilişleri de tamamlanmak üzere. Bakliyat tarafında ürün kalitemizi etkileyecek bir sıkıntı yaşanmıyor” dedi.