Makarnada ihracat hedefi 1 milyon ton
Sektörün 2025 yılını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Güneydoğu’nun ilk 2 ayda dünya genelinde 162 bin tonu bulan makarna ihracatının bu yıl da 1 milyon tonu aşacağına inanıyoruz” dedi.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı yılın ilk 2 ayı sonunda yüzde 5,6 artışla 588,1 milyon dolar oldu. Güneydoğu Anadolu’da toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü gerçekleştiren sektör, bölge genelindeki ihracat liderliğini de sürdürdü. KG başına ortalama ihracat fiyatları yüzde 1,8 artışla 0,78 dolara yükselirken en fazla fiyat artışı yüzde 24,4 ile ayçiçek yağında gerçekleşti.
Makarna ihracatından 95 milyon dolar, ayçiçek yağı ihracatından 94,7 milyon dolar, buğday unu ihracatından ise 67 milyon dolar gelir elde edildi. Orta Doğu ülkelerinin toplam ihracattaki payı yüzde 50,2 olurken, bu dönemde yüzde 46,7 ihracat artışı sağlanan Afrika ülkelerinin payı yüzde 29,7’ye yükseldi. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 192,9 milyon dolar ile ilk sırada gelen Irak’ı, yüzde 44,7 artışla ve 61,1 milyon dolar ihracat ile Suriye takip etti. Irak’a ihracatta buğday ununun yanı sıra bisküvi, pasta öne çıkarken Suriye’ye ihracatta buğday unu ilk sırada geldi.
Türkiye’nin toplam makarna ihracatının 144 milyon dolar olduğu iki aylık dönemde Güneydoğu’nun payının yüzde 66 olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunları söyledi: “Dünyanın en kaliteli durum buğdayına ve rekabetçi fiyatlarla üstün üretim altyapısına sahip olmamız hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için büyük bir şans. Güneydoğu Anadolu olarak, her yıl miktar bazında İtalya’nın yarısı kadar makarna ihracatı yapıyoruz.
Fiyat performans kalitemizle de özellikle Afrika pazarındaki etki alanımızı sürekli genişletiyoruz. Makarna ihracatımızın önemli bir kısmı Gana, Togo ve Benin gibi ülkelerin yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyelerine gerçekleşiyor. Farklı pazarlara girerek eriştiğimiz nüfusun ölçeği büyüdükçe ihracatımız miktar bazında da sürekli artıyor. Güneydoğu’nun ilk 2 ayda dünya genelinde 162 bin tonu bulan makarna ihracatının bu yıl da 1 milyon tonu aşacağına inanıyoruz.”
“Afrika’dan tüm ürün gruplarımıza talep var
Gıda ihracatçılarının Afrika’daki ticari bağlantılarını güçlendirmelerinin makarna kadar, diğer ürün gruplarının da gelirlerine olumlu etkilediğini ifade eden Kadooğlu şunları belirtti: “İlk 2 ayda Türkiye’nin Afrika’ya gerçekleştirdiği 508 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatının yaklaşık üçte biri bölgemizden yapıldı.
Bölgemizin sektörel ticaretinde en fazla Cibuti, Gana ve Sudan gibi, ticaret yollarında stratejik konuma sahip ülkeler öne çıkıyor. Özellikle bitkisel yağ ihracatımızda Cibuti’nin önemli bir yeri var ve Afrika’nın bu alandaki ilgisi giderek Güneydoğu’ya doğru yöneliyor. İhracatçı Birliklerimiz hedef ülkelerle aramızdaki ilişkilerin gelişmesi ve ihracatçılarımızın farklı eğitimlerle bu pazar için daha bilgili hale getirilmesi noktasında çok emek verdi. Şimdi bu çalışmaların karşılığı alınıyor.”
“Bakliyat üretimimiz sorunsuz sürüyor”
Geçtiğimiz ay, Güneydoğu’da 2000’li yılların en düşük Şubat ayı yağışının gerçekleştiğini belirten Kadooğlu, azalmanın mevsim normallerine göre yüzde 50’yi geçtiğine dikkate çekerek, “Ülkemizdeki buğday ekiliş alanlarının yüzde 16’sına ev sahipliği yapan bölgenin verimliliği, yıl sonu rekolteler açısından büyük önem taşıyor. Türkiye›de kırmızı mercimeğin tamamına yakını bölgemizde üretiliyor ve dallanma evresi devam eden bu bakliyatta şu an için bir sorun gözükmüyor. Kışlık nohut ekilişleri de tamamlanmak üzere. Bakliyat tarafında ürün kalitemizi etkileyecek bir sıkıntı yaşanmıyor” dedi.