Makine ihracatı ilk çeyrekte yüzde 15 arttı

Makine sektörü, henüz pandeminin etkisinin gözlenmediği geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde ihracatı yüzde 15 artırarak 5.4 milyar dolara çıkardı. Makine İhracatçıları Birliği(MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bu yılki 20 milyar dolarlık hedefi zorlanmadan yakalayacaklarını söyledi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AB’nin ilk çeyrekte yüzde 14’e yakın üretim kaybı yaşadığını belirtirken, “Avrupa ülkeleri Türkiye’den makine alımında hız kesmedi. Türkiye'nin AB geneline makine ihracatının yüzde 22 yükseldiği bu dönemde Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi makine imalatında güçlü ülkelere yapılan ihracatta yüzde 23,3 ile yüzde 37,6 arasında değişen artışlar sağlandı” dedi. Bu dönemde ABD’ye yapılan makine ihracatının da pozitife döndüğünü kaydeden Karavelioğlu, “Dünya genelinde yeniden kapanma önlemlerinin konuşulduğu bu dönemde, imalatını aksatmayan rekabetçi sektörler için önemli fırsatlar sürüyor” dedi.

Şu ana kadar bu fırsatları çok iyi değerlendirerek olağanüstü bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Karavelioğlu, “Henüz salgının baz etkisi başlamadan elde ettiğimiz bu veriler, büyük bir başarı göstergesi oldu ve ilk çeyrekte özellikle Avrupa Birliği'ne yağmur gibi Türk makinesi yağdı. Birçok ülkede sınai üretimin düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, Avrupalı imalatçılar ellerine geçen her fırsatta Türk makinesi aldı” dedi.

Almanya’da sektör temsilcileri ve medya kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerinin devam ettiğini belirten Kutlu Karaveliğlu, “Onların Türk makinelerine ilgi ve ihtiyacını daha fazla değerlendirerek bu yılı bir sıçrama yılına dönüştürmek istiyoruz. Mart sonunda 2019 yılı ihracat rakamını 750 milyon dolar aşarak, baz etkisinin görünür hale geleceği ikinci çeyreğe büyük bir moralle girdik. Yılsonuna kadar 20 milyar dolar makine ihracat hedefi koymuştuk. İlk çeyrekte serbest bölgeler dâhil 5,4 milyar dolar ihracat performansımızla, bu hedefi zorlanmadan yakalayacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Mart ayında INTEC dijital fuarına Almanya’nın doğu eyaletlerindeki partnerimiz VEMAS İnovasyon Birliği ile birlikte katıldıkların dile getiren Karavelioğlu, bu ay da Hannover Sanayi Fuarı'nda Türkiye’yi temsil ettikleri bilgisini verdi.