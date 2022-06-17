Makine sanayi, dijital ve yeşil dönüşüm rotasını belirledi

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Pandemi etkisinde geçen iki yıllık dönemin sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42, ihracatını ise yüzde 23 artıran ve 23 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına giren makine imalat sektörü, İstanbul’da düzenlenen ‘Makine Zirvesi’nde, Türk sanayinin duayenleri, kamu kurum ve kuruluşları, MAKFED ve üye derneklerin yönetim kurulları ile makine imalat sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Makine imalatçısı 3 bine yakın firmayı temsil eden 27 derneği çatısı altında bir araya getiren Türkiye Makina Federasyonu MAKFED’in ev sahipliği yaptığı zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Makine konuşurken aslında bir sektörü konuşmuyoruz. Bir ülkenin üretim kabiliyetini yani rekabet gücünü konuşuyoruz” dedi.

Dalgakıran: Büyüme katma değer ve üretim üzerinden olmalı

Türkiye’nin büyümesini katma değer ve üretim üzerinden yapamadığını kaydeden Adnan Dalgakıran, büyümede bu hususların ve sürdürülebilirliğin öneminden söz ederek, yapmanın değil yapılanı pazarlamanın ve satmanın asıl iş olduğunu vurguladı.

“Türkiye standart belirlemenin içinde olmalı”

Adnan Dalgakıran, elektronik ve yazılımla işbirliği içerisinde çalışılırsa makinelerin pazardaki değerinin artacağını belirtti. Standartları belirlemenin Türkiye’ye önemli ve stratejik avantajlar sağlayacağına değinen Dalgakıran ayrıca STK’ların da bu konuda görev alması gerektiğini söyledi.

“Türkiye’yi makine büyütecek”

Türkiye ekonomisinin güçlü bir ivmeyle kalkınması için önemli bir adım attıklarına dikkat çeken ve zirvede sektöre dair görüşlerini paylaşan Adnan Dalgakıran, “Yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız. Türkiye’yi makine büyütecek” dedi.

Adnan Dalgakıran, makine imalatının Türkiye’nin 3 büyük sektöründen biri haline gelmesinde pek az ülkede görülebilecek kadar kapsayıcı ve güçlü bir sektörel örgütlenmeye sahip oluşunun büyük katkısı bulunduğuna işaret ederek, “İçinde makinenin yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Sanayinin küresel dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin ve küresel ekonomiden ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi makine eksenli bir dönüşüm sürecinden geçmektir” diye konuştu.

Varank: Yeşil dönüşümü, ekonomik kalkınmamıza uygun şekilde hayata geçireceğiz

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, makine sektörünün imalat sanayinde kilit noktada olduğunu vurgulayarak “18 bin 300 firma ile faaliyet gösteren sektör, 23 milyar doları aşan performansıyla 2021 yılında en fazla ihracat yapan sektörlerden biri oldu” dedi. Varank, konuşmasında ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’nın değerlendirme sonuçlarının 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağı müjdesini de verdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumla ilgili gerekli tüm hazırlıkları sürdürdüklerinden de söz eden Varank, şöyle devam etti: “Yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak dönüşümü, ekonomik kalkınmamıza uygun şekilde hayata geçireceğiz.”

“Tüm firmalarımızı bakanlığımızın desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum”

Makine sektörünün kritik konumda olduğundan, ayrıca ana ve yan sanayi gelişmesine katkı sağlayan bir sektör olarak pek çok sektörü de besleyen bir yapıda olduğundan bahseden Mustafa Varank, “Yapılan bir birim yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor” dedi. Yeşil ve dijital dönüşüme yönelik çalışmaların, sektöre büyük katkılar sağlayacağına ve önümüzdeki dönemde rekabetçiliği daha çok ileri noktaya taşıyacağına vurgu yapan Varank, konuşmasını “Tüm firmalarımızı bakanlığımızla sıkı dirsek teması içinde olmaya ve bakanlığımızın desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum” diyerek sonlandırdı.

Gültepe: Yeni stratejiler ile ihracattaki hedef büyüdü

Geçtiğimiz günlerdeki seçim sonrası Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Gültepe ise, “Küresel iklim değişikliğini her alanda hissediyoruz. Yeşil dönüşüm tercih değil zorunluluk haline geldi” diyerek ‘Yeşil Makineler Yeşil Dünya’ konusunun altını çizdi. Gültepe, konuşmasında “27 sektör 61 birlikle beraber, sürdürülebilir dünya, yeşil üretim için birlikte çalışılacağını ve makine sektöründe yeşil dönüşüm kapsamında yeniliklere başlandığını” söyledi ve 2050’de sıfır emisyon hacmine hazır olmak için firmalara düşen sorumluluktan söz etti. 2020 yılında Türkiye ihracatının 243 milyar dolar olduğunu, 2022’de ise 250 milyar dolar olmasının beklendiğinden bahseden Gültepe, “Yeni stratejiler ile ihracattaki yeni hedefimiz 500 milyar dolar” dedi.

“Yeşil Makineler & Yeşil Dünya”

‘Yeşil Makineler & Yeşil Dünya’ teması altında, alanında önemli birçok ismin konuşmacı olarak yer aldığı zirvede, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB’nin iklim değişikliği ve ikiz dönüşüm politikaları üzerine bir konuşma yaptı.

Zirvenin “Sıfır Karbon Hedefinde Yeşil Dönüşüm Politikaları” panelinde kamu politika ve programları değerlendirildi. ‘Sürdürülebilirliğin Finansmanı’ başlıklı ikinci panelde ise ikiz dönüşüm süreçlerindeki ulusal ve uluslararası finansal destek araçları ele alınırken, ‘Dijital ve Yeşil Dönüşümde Makineler’ olan kapanış panelinde ise teknolojik dönüşümde makinelerin kritik rolü değerlendirildi.