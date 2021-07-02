“Kalitesiz ithalatın engellenmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç var”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak 29 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile teşvik sisteminde yapılan değişikliğin makine sektörünü sevindirdiğini belirten Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, “Hurda denilebilecek nitelikte ikinci el makine ile yatırım yapılmasının önüne geçilmesi çok önemli bir adımdır ve yerli makineciyi ikinci el teşvikli makine ile rekabet etmek zorunda bırakan sistem değişmiştir. Önümüzde ‘Yerlilik Oranı’ ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve kalitesiz ithalatın engellenmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

2010 yılından itibaren gündemde olan ikinci el makine ithalatının Türkiye’yi bir hurda cennetine çevirdiğini dile getiren Gencer, atılan adımın yerli makine imalatçıları için bir paradigma değişimi niteliğinde olduğuna işaret etti.

Emre Gencer, “Bu kararnamenin henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulama ile yurt içi yatırımlarda yerli makinelerimiz ithal makinelerle daha eşit şartlarda rekabet edebilecek. Diğer taraftan Avrupalı imalatçıların hurdaya çıkarmak yerine ülkemize gönderdiği makineler ile mücadele etmekteydik. Yatırımlarda bu ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.

Makine sektörünün talepleri doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MİB ortak çalışması ile çıkan bu kararın temelini MİB üyeleirnin imal ettiği makinelerin oluşturduğuna işaret eden Gencer, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı koruma önlemlerinin bu karar çıkana kadar bir nevi etkisiz kaldığına dikkat çekti. Yatırım Teşvik Sistemindeki bu değişiklik ile artık yerli imalatçıların yurt içi pazarda da önemli bir alan elde edeceğine vurgu yapan Emre Gencer, “Bu karar ile ülkemizde yerli makine kullanımına yönelik ilgi, algı ve bilincin de gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir” değerlendirmesini yaptı.