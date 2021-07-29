Makina imalatçıları Tataristan’dan Rusya ve Asya’ya açılmak istiyor

İSTANBUL - DÜNYA

Bu yıl 20 milyar doların üzerinde ihracat beklediklerini belirten Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, söz konusu rakamın önemli bir kısmının AB ve Kuzey Amerika’ya yapıldığını söyledi. Aynı başarıyı Rusya ve Asya’da da gerçekleştirmek istediklerini anlatan Gencer, bunun yolunun da Tataristan’dan geçtiğini söyledi. Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde düzenlenen 12. Kazan Summit 2021 zirvesi başladı. Dün başlayan ve yarın sona erecek olan zirvede, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya geldi. MİB Başkanı Emre Gencer de Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un konuşmacı olarak yer aldığı “Dijital pandemide sanayi için büyük zorluklar” konulu Makine Yapımı Kümelenme Forumu’nda konuşma yaptı. Emre Gencer, derneğin 200 üye firması ile Türkiye’de makine imalat sanayinin en yoğun sesi olduğunu anlattı. Türkiye makine sanayi ihracatına yönelik beklentilerini paylaşan Gencer, sektörün yılı 20 milyar doların üzerinde ihracat ile kapatmayı beklediklerini dile getirdi.

Yatırım fırsatları değerlendiriliyor

Söz konusu rakamda en büyük payı Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika’nın aldığını anlatan Gencer, aynı başarıyı Rusya’da ve Avrasya pazarında da yakalamak istediklerini söyledi. Söz konusu hedefte Tataristan’ın önemine değinen Gencer, “Bu bilinçle son aylarda Tataristan’ı birkaç kez ziyaret ettik. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile 23 Haziran’da İstanbul’da bir araya geldik. Tataristan ve Rusya’daki yatırım fırsatlarını birlikte değerlendirdik” diye konuştu.

Gencer, salgının sektör üzerindeki etkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir sanayileşme çağından geçildiğini aktaran MİB Başkanı Gencer, “Yeni çağ, dijital dönüşümle şekilleniyor. Dünyanın çoğu internete taşındı ve dijital dönüşüm hızlandı” dedi. Gencer, söz konusu değişimleri, “Çok sayıda firma dijital iş modellerini hayata geçirdi, çalışanların büyük bir kısmı evden çalışmaya başladı, evde internete erişimi olanlar için eğitim çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı, pandeminin gelişimini izlemek için mobil uygulamalar geliştirildi ve yapay zeka kullanımı önem kazandı” diye sıraladı.

Gizlilik ve güvenlikte eksik var

Öte yandan salgının, dijital dönüşümün birçok alanında eksiklikleri de ortaya çıkardığını dile getiren Gencer, bunlardan birinin de gizlilik ve dijital güvenlik olduğunu söyledi. Bu alanın, ülkeleri büyük bir zorlukla karşı karşıya bıraktığını belirten Gencer, şöyle devam etti: “Bilim insanları, ekonomilerin artık salgın öncesi kalıplara dönmeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla, bu durumdan kaynaklanan yeni zorluklarla karşılaşacağız. Yaygın ve güvenilir dijital erişim, bu zorluğun en önemli unsuru.”

Bu kapsamda ülkelerin yaptığı çalışmalara da değinen MİB Başkanı, Almanya’nın yakın zamanda 2030 Sanayi Stratejisini ortaya koyduğunu, bu stratejinin temel amacının da modern akıllı teknoloji kullanılarak geleneksel üretim uygulamalarının devam eden otomasyonunun hızlandırılması olduğunu vurguladı. Bugün dünyanın en değerli kaynağının “Büyük Veri” olduğunu ifade eden Gencer, “Almanya, rekabet gücünü korumak için makina mühendisliği endüstrisinde ilgili verileri toplamak istiyor. ABD, yapay zeka ve büyük veri alanlarındaki lider konumunu halen koruyor. Bununla birlikte, nesnelerin interneti ile ilgili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makinelerin imalatında bazı sınırlamalara sahip. Rusya ve Çin ise her iki yaklaşımı birleştiren bir endüstriyel strateji uyguluyor. Türk hükümeti 2017 yılında düğmeye bastı ve imalat sanayiinde dijital dönüşüm için yeni bir platform oluşturdu. Öte yandan, Sanayi Bakanlığı 2019yılı sonuna kadar imalat sanayi için yeni bir program uygulamaya koydu. Bu program, sanayinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler alanında üretim kapasitesini ve kabiliyetini geliştirmeyi öngörüyor” diye konuştu.