Makine üreticileri gala yemeğinde buluştu

BURSA (DÜNYA) - Makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla 1990 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları kapsamında sektör temsilcilerini gala yemeğinde ağırladı.

Makina imalat sektörünün Bursa’daki kıtalararası buluşması olan BUMATECH Fuarlarının düzenleyicileri arasında yer alan MİB, yoğun bir katılıma sahne olan fuarın ilk gününde açtığı stantta ziyaretçilerini ağırlarken, akşam da gala yemeğinde sektör temsilcilerini buluşturdu.

Düzenlenen organizasyona; MİB üyelerinin yanı sıra TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Yaklaşık 2 yıldır pandemiden dolayı bu tür organizasyonları yapamıyorduk. Bugün hep birlikte fuarımızı açtık. 2019 açtığımız son fuardan sonra bugün, ilk gün katılımı olarak yüzde 22’lik artış gerçekleşti. Ziyaretçilerimiz de nitelik olarak çok yüksek profildeydi. 700’e yakın yabancı iş insanı geldi. Hedefimiz 2 bin civarında yabancı iş insanıydı. Bu hedefe ulaşacak gibiyiz” dedi.

İhracat kilogram değeri artacak

Organizasyonda konuşan MİB Başkanı S. Emre Gencer, pandemi nedeniyle 2020’de makinecilerin zor bir yıl geçirdiğini, ancak 2021 yılı başından itibaren iç ve dış satışlarda toparlanma yaşandığını söyledi. Yılın ikinci yarısında bu trendin hızlandığını ifade eden Emre Gencer, “Geldiğimiz noktada yılın ilk 10 ayında makine ihracatımız yaklaşık yaklaşık 20 oranında artarak, 19 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılsonunda 23 milyar doları aşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu yılsonunda makine ve aksamları ithalatımızın 33 milyar doları aşması muhtemel. Başka bir ifade ile ödemeler dengesi açığımızın yaklaşık yarısı olan 10 milyar dolar açık, sadece makine sektörümüzden geliyor. Ülkemizi, küresel ekonomik değer zincirinde daha yukarılara taşımamız için öncelikle bu açığı kapatmalıyız. Bu vizyonla başarı hedeflerimizi geçtiğimiz yıl belirledik ve açıkladık. Buna göre 2030 yılına kadar sektörümüzün ihracatta kg fiyatını bugünkü seviyesinin iki katı olan 15 dolara, genel ihracatımız içindeki makine ve aksamlarının payını ise yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Makine sektörüne öncelik verildi

Devletin son dönemde uygulamaya koyduğu tüm destek programlarında makine sektörüne öncelik verildiğine işaret eden Gencer, “İmalatçılarımızın uygun koşullu kredilerine erişimi, sorun olmaktan büyük ölçüde çıkarılmıştır. Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki ilk çağrılar makine sektörüne yapılmıştır. Bu sayede halihazırda ithal ettiğimiz çok sayda makine ve sitemin ülkemizde üretilmesini öngören yatırım projeleri uygulama aşamasına gelmiştir. Bunlar arasında; ‘Akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi’ olarak nitelendirilen CNC kontrolör ve sürücülerinin, ‘Servo motorların’ ve ‘lineer kızakların’ yerli ve milli üretilmesini öngören projeler de yer almaktadır. Bu projeleri, ülkemize makine imalatında sınıf atlatacak girişimler olarak niteleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Gala yemeğinin son bölümünde Tarihçi, Akademisyen Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan katılımcılara bir sunum yaptı.