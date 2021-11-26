Makinede yeni teknolojiler Bursa’da sergileniyor

Esra ÖZARFAT-ZEHRA ORUÇ

BURSA - Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 353 firmanın katılımıyla 7 salonda başladı. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile makine sektörü temsilcileri katıldı. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergilendiği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü de gözler önüne seriyor. 40’ın üzerinde ülkeden ve 50’ye yakın sanayi şehrinden 30 binin üzerinde nitelikli iş insanını ağırlayacak fuarın 1.5 milyar liralık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2019 yılında yapılan fuara kıyasla ilk gün yüzde 22 ziyaretçi artışıyla kapılarını açtıklarını, 700’e yakın yabancı ziyaretçi ağırladıklarını, hedeflerinin 2 bin yabancı ziyaretçiye ulaşmak olduğunu söyledi. Ersözlü, dört gün boyunca yapılacak iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılabileceğini, yurt dışı ziyaretçilerin, MyTüyap Eşleşme Sistemi üzerinden katılımcılarla dijital ortamda bir araya geldiğini aktardı. Sektörü değerlendiren MİB Başkanı Emre Gencer, bölgede yerleşik makine imalatçılarının, bu yılsonu itibariyle ihracatlarının 2,5 milyar dolar ile rekor düzeye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu yılın ilk 10 ayında katma değeri yüksek bir ürün olan makine ihracatının 19 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Gencer, yılı 23 milyar dolar ihracat ile kapatacaklarını söyledi. Makine ihracatının önümüzdeki 8 yılda 63 milyar dolara çıkabileceğini kaydeden Emre Gencer, ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu destek programlarıyla kapanmaların en yoğun olduğu dönemde dahi, imalatçıların finansmana erişimde yaşadıkları zorlukların aşılabildiğini hatırlattı.

Fuarın ürün yelpazesi geniş

Yeni teknolojileri fuarda sergiledi

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, fuarda, performans ve yüksek verimlilik sağlayan FIBERMAK GEN-5 6kW lazer kesim makinesi, Fibermak Gen-3 10 kW, üretim maliyetlerini minimumda tutarak yüksek üretim hızlarına çıkan POWER BEND PRO abkant, Enavision 250 isimli 3D metal yazıcı ve Ermaksan lazer ışın kaynağı ile yer aldıklarını söyledi. Özkayan, fuar süresince mevcut ve potansiyel müşterilerle verimli görüşmelere imza attıklarını aktardı.

Endüstri 4.0’a uygun iki yeni makineyi tanıttı

1984’ten beridir çelik kesme makineleri üretimi yapan bir firma olarak 1990’lı yılardan bu yana fuarlarda olduklarını söyleyen Bekamak Genel Müdürü Engin Çetiner, “Makine sektörü bu fuarı heyecanla bekliyor. Endüstri 4.0’a uygun akıllı kesim ve dik kesim makine gamlarımızı lanse ediyoruz. Ar-Ge Merkezimizde her yıl iki ila üç yeni ürün geliştiriyor ve fuarlarda sergiliyoruz. Ağırlıklı Ortadoğu, Avrupa, Rusya’dan alım heyetlerinin fuarda ziyaretimize geldi” dedi.

Fuarın ilk gününden makine satışı yaptı

Ürettikleri büküm makinelerinde yenilikler yaparak, sacı daha kolay ve hızlı bükmek için farklı opsiyonlar eklediklerini anlatan Erfab Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, “Çin’in en büyük lazer firmasının Türkiye distribütörüyüz. Bu fuarda boruyu lazer ile kesme kabiliyetine sahip ürünlerini sergiliyoruz. Fuarın ilk günü olmasına rağmen makine satışı yaptık. Fuar güzel başladı” yorumunda bulundu.

Mevcut pazarlarda yeni müşteriler kazanıyor

Fuara; Türki cumhuriyetler, Balkan ülkeleri ve Ortadoğu’dan katılımın yoğun olduğunu söyleyen Hidtek Proje Pazarlama Yetkilisi Mehmet Kasablar, “Endüstri 4.0’a uygun yeni ve teknolojik ürün gamımızı sergiliyoruz. Fuarda mevcut pazarlarımızda yeni müşterileri edinmemize vesile oluyor. Kaynak sektöründe kullanılan ve Türkiye’de üretilemeyen ürün gamımızı bu fuarda ziyaretçilerle buluşturduk” diye konuştu.

Kayar otomat uyumlu makine sürücüsünü tanıtıyor

Pandemi sonrası katıldıkları ilk fuar olduğunu söyleyen Kamsan Satış-Pazarlama Direktörü Deniz Kahyaoğlu, “Kayar otomat uyumlu magazin sürücümüzü bu yıl ilk kez tanıtıyoruz. İç piyasadaki tek üreticiyiz ve ithalatın önüne geçmiş olduk. Yeni yatırımlar ile kapasite artırıp, bu makinenin de ihracatını hedefliyoruz” dedi.

Teknolojik ürün gamıyla fuarda yerini aldı

Pandemide yatırım kalemlerindeki satışların durmasıyla ürün gamını bilişim, yazılım ve teknolojik yönden çeşitlendirmeye odaklandıklarını söyleyen KRT Endüstriyel Genel Müdürü Sinem Kurtiş, “Yönümüzü bilişim-yazılım-teknolojiye çevirdik. Fuarları özlemişiz. 2022 yılı için endüstriyel ekipmanlar ile daha fazla ihracat hedefimiz var. İhracatta hızlanacağız” diye konuştu.

Standart punto makinelerini sergiliyor

Fuarda standart punto makine ürün gamlarını sergilediklerini söyleyen Sağlamlar İhracat Müdürü Engin Bilecan, üretimin yaklaşık yüzde 40’ını ihraç ettiklerini ifade ederek, “Fuar ile komşu ülkeleri ile iş hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Daha önceki fuarlar yabancılar adına biraz sığ geçiyordu. Bu yılki fuara katılan yabancıların potansiyelinden memnunum ve umutluyum” dedi.

Yeni nesil ürün gamlarını sergiliyor

Atik Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Koç, yaklaşık iki yıldır fuar yapılamadığı için bu yılki fuarı bir fırsat olarak değerlendirdiklerinden bahsetti. Bursa makine fuarına her yıl düzenli olarak katılım sağladıklarını kaydeden Koç, “Bu fuarda yeni üretimi yapılan kaynak masasının bir üst versiyonunu tanıtıyoruz. Mıknatıslı kaldıraçlar alanında da yeni nesil ürünlerimizi lanse ediyoruz. İç pazardaki alıcıların katılımından memnunuz” şeklinde konuştu.