TürkTraktör, 1 milyonuncu traktörünü üretti

TürkTraktör, 1 milyonuncu traktörüne ve şirketin 2021 yıl sonu finansal bilgilerine ilişkin Sakarya Erenler Fabrikası'nda çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 1 milyon traktör üretmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bugün traktör pazarında tüm dünyada yıllık üretim adetlerinin 1,6 milyon seviyesinde ve Türkiye’de halihazırda kullanılan traktör parkının da 1,3 milyon civarında olduğunu aktaran Özüner, "Bu göstergeler, TürkTraktör olarak 1 milyoncu üretim adedine ulaşmanın ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu daha iyi ifade etmektedir. 1 milyonuncu traktörü üretmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Şirket tarihimiz boyunca bu noktaya gelmemize vesile olan eski ve yeni tüm çalışanlarımıza, bayilerimize, yetkili servislerimize, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza bu gururu armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatta rekor kırdı

Şirketin 2021 yılı finansal verilerine dair bilgi de veren Özüner, şunları söyledi: “Dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan Türkiye’de, TürkTraktör olarak liderliğimizi 2021 yılında da sürdürdük. Son 35 yılda toplamda 23 kez pazar lideri olduk, son 15 yıldır ise bu liderliğimiz kesintisiz olarak devam ediyor. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazarda 2. sıraya yükselme başarısını gösterdi. Traktör üretimimizi 2021'de yüzde 41 artırarak tarihimizdeki en yüksek üretim adedi olan 48 bin 560'a ulaştık. Ayrıca ihracatımızı 2021’de yüzde 29 artırarak 16 bin 176 adede çıkarttık ve böylece yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Toplam satış adedimizi yüzde 40 artırırken, ciromuzu da 11 milyar 644 milyon TL’ye yükselttik. Faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 13,5 ve yüzde 14,9 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte, 2021’i 1 milyar 322 milyon TL net karla tamamladık."

“Traktöre olan talep hızla arttı"

Çiftçinin traktör talebinin salgın döneminde izlediği trende değinen Özüner, şunları kaydetti: "Aslında geriye bakmak lazım. 2018 ve 2019'a bakarsak, 2018'den sonra sadece traktör pazarında değil, genel olarak bir çok endüstride bir daralma yaşanmıştı. Bundan traktör pazarı da etkilendi. 2019'un ikinci yarısıyla birlikte zaten pazar normalleşme yolunda ivmelenmeye başlamıştı. 2017'de 70 bin olan pazar, 2018'de 48 binlere ve 2019'da da 25 binlere kadar düşmüştü. Özellikle 2020 başında da pandemi süreciyle birlikte aslında çok kısa bir süre, bir aylık bir sürede bir belirsizlik vardı. Ama ondan sonra birçok sektörde, aslında birçok endüstriyel sektörde olduğu gibi traktöre olan talep devam etmeye başladı, hızla arttı. Dolayısıyla 2020 yılında pazar tekrar 2018'deki 48 bin seviyelerine doğru yükseldi. Bu sene de 64 bin adede yükseldi. Dolayısıyla sadece pandemi olarak görmemek lazım, pandeminin de yarattığı etkiyle birlikte zaten normalleşmesini beklediğimiz traktör pazarı 2021 yılında aslında olması gereken seviye geldi."

Bu yılki Türk traktör pazarının 53-58 bin bandında gerçekleşmesini beklediklerini bildiren Özüner, üretimin 2021'e benzer seviyelerde gerçekleşmesini, ihracatın ise artmasını öngördüklerini söyledi.

Traktör üretiminde yerlilik oranının yaklaşık yüzde 90 olduğu bilgisini paylaşan Özüner, ayrıca 2021 yılı karına yönelik temettüyü 1,2 milyar TL olarak belirlediklerini ve bunu yönetim kurulunun onayına sunduklarını da aktardı.