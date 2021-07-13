Makineciler gelecek 3 yılı altın çağ olarak görüyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 2021’in ilk altı ayındaki ihracat artışının yüzde 40’a ulaştığını açıkladı. Toplam 11.4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu küresel çapta sipariş artışı gözlendiğini vurgulayarak, “Bu artıştan en çok yararlanan ülkelerden biri olduk ve dünya makine ihracatının yüzde 20’ye yakın arttığı tahmin edilen ilk yarıyılda biz yüzde 40 artış oranına yaklaştık. Gelecek üç yıl makine sektörünün altın çağı olacak” dedi.

MAİB, yılın ilk altı ayında makine dış ticaretine yönelik bir değerlendirme yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, ihracatın salgın öncesi yıl olan 2019’a göre yüzde 19, bir önceki yıla göre ise yüzde 38 arttığı vurgulandı. Serbest bölgeler dahil 11.4 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine gelindiği belirtilen açıklamada, bu dönemde bir önceki yıla göre 3 milyar dolar fazla ihracat geliri elde edildiği vurgulandı. Gelişmiş ülkeler olan Almanya ve ABD’ye yapılan ihracatın 2 milyar doları geçtiği bildirildi.

İkinci yarıda “toparlanmadan büyümeye geçiş” yaşanabilir

Yılın ikinci yarısında dünya genelinde salgın önlemlerinin azaltılması beklentisi bulunduğu hatırlatılan açıklamada, böylece toparlanmanın tamamlanarak hızla büyümeye geçiş olabileceği kaydedildi. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracat verilerine yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Makine ve teçhizat yatırımlarında geçmiş krizlere göre iki katı hızlı bir iyileşme oldu. Küresel sanayi üretimindeki büyüme 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı için makine imalat sanayiinde de hızlı bir toparlanma yaşandı. Sınırlı da olsa destek paketlerinin sürmesi ve oluşan tasarrufların hızla tüketime dönüşeceği beklentisi dünya ekonomisinde güçlü bir büyümeye ve canlı bir yatırım dönemine işaret ediyor. Üç çeyrektir üst üste 5 trilyon doları aşan küresel mal ticaretinin, yılın son iki çeyreğinde hız kesmeyeceği anlaşılıyor. Makine imalatçılarımız da hızla artan talepten daha fazla pay almaya çalışıyor. Paritenin ve ürün fiyatlarındaki artışın da etkileriyle, dünya makine ihracatının yüzde 20’ye yakın arttığı tahmin edilen ilk yarıyılda, biz yüzde 40 artış oranına yaklaştık. Rakiplerimizden daha hızlı ilerlemeye ve görkemli büyüyen bu pazardan daha fazla pay almaya devam edeceğiz.”

Stratejik ve pilot sektörüz

Kutlu Karavelioğlu, teşvik sisteminde ithal makineyi avantajlı duruma geçiren uygulamanın son bulmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken, düzenlemeye konu makine listesinin dinamik olacağı beklentisini vurgulayarak, yabancı yatırımcılarının da Türkiye’ye yatırım ilgisinin artabileceğini vurguladı. Kritik teknolojileri geliştirmeye yönelik destek programı olan Hamle Programı’nı önemsediklerini belirten Karavelioğlu, “Hamle programının 1. listesi gibi 2. listesi de ihtiyaçlarımızla örtüşüyor. Çok geniş bir yatırım evreni, yeni girişim ya da büyüme alanı olarak önümüzde açılmış görünüyor. Geleceğin ihtiyaçlarının bugünden farklı olacağı kabulü programda yer bulmuş. Öncelikli ürünler listesine alınan sistem ve teknoloji bileşenleri dünyanın hızla içine girdiği endüstriyel dönüşümü destekler mahiyetteler. Bu alanlara çok sayıda yatırımcı bulmalıyız. Bunun için de stratejik ve pilot sektör ilan edilen makine imalatının, her kayıt ve şart altında destekleneceği algısını elbirliğiyle güçlendirmeliyiz” dedi.

Gençlere makine mühendisi olun çağrısında bulundu

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın sadece genel talep kaynaklı olmadığını vurgulayan MAİB Kutlu Karavelioğlu, yeşil ekonomi ve sayısal dönüşüme geçişin ilave talep oluşturduğunu kaydetti. Karavelioğlu, “Pandemi sonrası süreçte sürdürebilirlikle uyumlu yeşil yatırımlar katlanarak artacak ve imalatçı sektörlerin tamamı baştan aşağı bir dönüşüm yaşayacak. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme yönündeki ihtiyaçlar da makine sektörünün önünü açacak. Gelecek üç yılın makine sektörünün altın çağı olacağına inanıyoruz. Büyüme hızımızı koruyacağız ve dünya çapında markalarımızın sayısı artacak. Üniversite tercihlerinin yaklaştığı bu dönemde, gençlerimize sektörümüz ile ilgili alanlara öncelik vermelerini ve parlak bir geleceğin parçası olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.