Makinecilerden iki ayda 4 milyar dolarlık ihracat

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye’nin makine ihracatı bu yıl Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla 4 milyar dolara yükseldi. Miktar bazındaki artış yüzde 8,4 olurken, kilogram başı ortalama ihracat ise 6 doların üzerine çıktı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, bu yılın ilk iki ayda, aralarında savaş olan Rusya ve Ukrayna’ya yönelik ihracatta genel ortalamanın üzerinde artış yaşandı. Bunlardan Rusya’ya olan ihracat yüzde 55,3 artarken, Ukrayna’ya olan ihracat yüzde 40,3 oranında artış gösterdi.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Rusya ve Ukrayna’nın toplam makine ihracatı içindeki payının yüzde 5,5 olduğu bilgisini verdi. Özellikle servis ve bakım hizmetlerinin yakın bir coğrafyadan sağlanmasının makine sektörü için önemli avantaj teşkil ettiğini belirten Karavelioğlu, her iki ülke ile de güçlü işbirliklerinden bahsetti.

2021 yılında bu iki ülkeye yönelik ihracatın 1,2 milyar doları bulduğunu hatırlatan Karavelioğlu, “Rusya-Ukrayna krizinin pandemi kadar derin ve yaygın küresel etkileri olabileceğini düşünüyoruz. İki ülke de makine sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli çelikler ile döküm sektörünün ihtiyaç duyduğu külçe ve alyaj malzemeleri gibi ana ve yardımcı maddelerin önemli tedarikçilerinden.” dedi.

Bunların denklem dışına çıkmasının uluslararası ölçekte birçok dengeyi bozacağına dikkat çeken Karavelioğlu, “Eski Sovyet ülkelerinin genel imalat sanayiinin dönüşümünü sağlayacak büyük çapta bir yatırım hamlesi için ticari ve teknik partnerlere ihtiyaçları olması ise Türkiye’nin önünü açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Dönüşümün en güçlü partnerlerinden birisinin Türkiye’nin makine imalat sanayii olduğuna değinen Karavelioğlu, “Fakat biz şu anda ilk önceliği barış ve huzur ortamının hâkim olmasına veriyoruz. Komşu ülkelerimizdeki savaş, pandemi öncesi başlayan ve pandemi ile birlikte daha büyük belirsizliklere doğru evrilen dünyada riskleri büyütüyor, yatırım iştahını azaltıyor. En önemli ihraç pazarımız olan Avrupa’da ise yeni bölgesel gelişmeleri beraberinde getiriyor.” şeklinde konuştu.

“Üretimde yüzde 40’ı aşan bir artış yakaladık”

Makine teçhizat yatırımlarının son iki yılda neredeyse 1,5 katına çıktığını ifade eden Karavelioğlu, “Yurt içinde oluşan yüksek talep gibi yurt dışından gelen siparişlerimiz de büyüdüğü için, makine üretimimizde yüzde 40’ları aşan bir artış yakaladık. Üretimdeki hızlı artışının yanı sıra ÜFE'mizin de yüzde 65'e ulaşması, firmalarımızın ek işletme sermayesi ihtiyacını her geçen gün artıyor.” ifadelerini kullandı.

Maliyet artışının küresel rekabet gücünü olumsuz etkilememesi ve Türkiye’de artan yatırımları akamete uğratmaması için özel çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirten Karavelioğlu, şunları söyledi: “Başta Almanya ve İtalya olmak üzere, güçlü makine imalat sanayisi olan birçok AB ülkesinin, yerli sanayilerini desteklemek üzere geliştirmekte olduğu özel destek paketlerinin gerisinde kalmamalıyız. Evet, dünya zorlu bir süreçten geçiyor fakat kamu-özel sektör iş birliğinde bu süreci de başarılı bir sınav vererek atlatabiliriz”