Makinecilerden ilk 5 ayda 10,1 miyar dolarlık ihracat

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayinin ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde serbest bölgeler dahil 10,1 milyar dolara ulaştı.

Mayıs ayı incelendiğinde en yüksek ihracat Almanya'ya yapılırken, onu İtalya ve Fransa izledi. İthal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artış sebebiyle dış ticaret açığı vermeye başlayan AB'nin Türkiye'den makine ithalatında, küresel salgının başından bu yana ilk defa düşüş yaşandı.

İhracat rakamlarını değerlendiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AB ile ticari ilişkilerde uzun vadeli bir iş birliği stratejisi geliştirmeye odaklandıklarını ve bölgedeki her adımı dikkatle mercek altına aldıklarını söyledi.

AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Sınırda Karbon Düzenlenmesi ve Emisyon Ticaret Sistemi gibi uygulamaların sektöre nasıl etki edeceğini sürekli değerlendirdiklerini anlatan Karavelioğlu, "AB Makine Direktifinin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgedeki görevli danışmanlarımız ile Avrupa makine ve teknoloji federasyonlarında ülkemizi temsil eden meslektaşlarımız yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor." dedi.

"Sürdürülebilirlik eylem planını yakında açıklayacağız"

Kutlu Karavelioğlu, ülke sanayilerinin karbon salımının azaltılmasına yönelik stratejik dönüşüm planlarının tümünde başrolün makinelerin ve sistemlerin değişimine verildiğini kaydederek, tüm sektörlerde çözümün makine sanayisinden geçtiğini anlattı.

Makine sektörünün endüstrinin dijital dönüşümünde belirleyici rolüyle Türkiye için bilgi üretmeye devam ettiğini aktaran Karavelioğlu, tüm imalat sanayisinin dönüşümünü merkeze alan ve kamuoyunda da merakla beklenen Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Hedef ve Eylem Planını yakında açıklayacaklarını söyledi.

"Makine ve teçhizat yatırımlarında büyüme 10 çeyrektir sürüyor"

İlk çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarının da büyümeyi desteklediğini kaydeden Karavelioğlu, şunları söyledi: “Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019 yılı dördüncü çeyreğinden başlayan büyüme 10 çeyrektir devam ediyor. Makine ve teçhizat üretimindeki artış da 7 çeyreğe ulaşmış bulunuyor. Son 2 yılda hem imalat yatırımlarımız hem de makine üretimimiz yüzde 50'den fazla arttı. Makine imalatında katma değerin yüksek, ithalat bağımlılığının düşük olması sayesinde sektördeki üretici fiyatları endeksi artışımız yüzde 71 ile, yüzde 132'yi bulan genel imalat sanayii ortalama endeksinin hayli gerisinde seyrediyor."

"İç pazardan daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Yerli makine imalatçılarının, katma değer yanında ölçek büyütmek suretiyle de bir maliyet avantajı sağlayabildikleri için makine fiyatlarındaki artışı da sınırlı tutabildiğini belirten Kutlu Karavelioğlu, “Rekabet gücümüzün avantajlarından yararlanmayı ve bundan böyle iç pazardan daha fazla pay alabilmeyi hedefliyoruz. Ne var ki makine ihracatımızın 24 milyar dolara yükseldiği son 12 ayda makine ithalatı 35 milyar doları, bu alandaki dış ticaret açığı ise 11,2 milyar doları buldu. Küresel gelişmeler enerjiyi büyük bir cari açık kalemi haline getirmişken, makine dış ticaret açığını artıracak değil, kapatacak bir unsur olarak değerlendirilmeli. Türkiye, vakit kaybetmeden ve bütün gücüyle yerli imalata ve yerlileşmeye destek vermeli.” şeklinde konuştu.