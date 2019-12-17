Makinede KDV teşviği uzatılıyor
Yeni makine alımlarında uygulanan ve 31 Aralık 2019’da sona erecek olan KDV muafiyetinin süresi uzatılıyor. AK Parti tarafından 15 maddelik yeni bir torba teklif üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.
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