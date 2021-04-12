MAKSDER Başkanlığına Tekin Çınar seçildi

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), gerçekleştirilen olağan genel kurul ile yeni başkanını seçti. Kurulda yapılan oylamada Tekin Çınar, dernek başkanlığına seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Tekin Çınar, mobilya sektörünün ihracat hedefini bu yıl 5 milyar dolara çıkardığına dikkati çekti. Çınar, “Biz de sektör olarak geçtiğimiz yılı yaklaşık 200 milyon dolar ihracatla kapattık. Sürdürülebilir ihracat için daha fazla üyemize ulaşmamız gerekiyor. Bu kapsamda sektörümüze yıllardır hizmet eden, ancak henüz MAKSDER üyesi olmayan firmalarımızı derneğimiz çatısı altında toplamak istiyoruz." dedi.

Hedef, ihracat yapılan ülke sayısını yüzde 20 artırmak

Sektör olarak Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak istediklerini belirten Çınar, yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için ekiplerini oluşturduklarını söyledi. Orta vadede ihracat yaptıkları ülke sayısını en az yüzde 20 artırmak için çalışacaklarını kaydeden Çınar, "Bu yıl 23’üncüsünü düzenleyeceğimiz Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı (İntermob) ise, sektörümüzün üretim kabiliyetini ve ürün kalitesini yabancı misafirlerimize yerinde sergileyeceği en önemli buluşmamız olacak.” ifadelerini kullandı.