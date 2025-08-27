Maksimum pedallarla Başkent’e değer kattı

Hayati ARIGAN

Bu yıl dördüncüsü yapılan Maximum Gran Fondo Başkent 2025 bisiklet yarışına bin sporcu katıldı. Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası adına konuşan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, geçen yıl Tour de France İstanbul’da Maximize Black markasıyla ana sponsor olduklarını, bu yıl da Ankara etabında Maximum ile yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Sporla, kültürle ve sanatla iç içe kaliteli organizasyonların İş Bankası’na değer kattığını ifade eden İlter, “Sadece bir banka olmanın ötesinde, eğitimden spora geniş bir yelpazede katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi. Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ise, spor ve kongre organizasyonlarının Ankara’nın turizmini hareketlendireceğini belirterek, "7 milyon üniversite öğrencimizi sadece akademik kariyere yönlendiremeyiz. Uluslararası spor organizasyonlarıyla gençler yarı zamanlı işlerde deneyim kazanmalı” diye konuştu.