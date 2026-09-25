Malatya’da çimento fabrikası yatırımı netleşti
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilecek Çimento Fabrikası Projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı.
Ham madde fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından fabrikanın klinker ihtiyacını karşılayacak 300 hektarlık alan için belirlenen bedel ödenerek ruhsat alındı. Yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen dev yatırım için ÇED süreci de başlatıldı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESTON’un eşit sermaye ortaklığında kurulan şirket tarafından yürütülen proje kapsamında ham madde fizibilite çalışmaları tamamlandı. Fabrikanın kurulacağı alan da belli olurken, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine yönelik çalışmalar başlatıldı. Sürecin ilerlemesiyle birlikte bölgede alt ve üst yapı çalışmalarına önümüzdeki günlerde geçilmesi planlanıyor.
Projede gelinen aşamayı değerlendiren Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan yatırımın artık somut bir noktaya ulaştığını belirterek şunları söyledi; “Malatya’mızın yeniden inşa sürecinde en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri çimento. Biz de bu ihtiyacın önemli bir bölümünü kendi şehrimizde üretmek, şehrimizin kaynaklarını yatırıma ve istihdama dönüştürmek amacıyla bu projeyi gündemimize almıştık.
Büyükşehir Belediyemizin iştiraki MESTON ile eşit sermaye ortaklığında şirketimizi kurduk. Ham madde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık, yerimizi belirledik ve klinker (hammadde) ihtiyacını karşılayacak 300 hektarlık alan için ruhsatımızı aldık. ÇED çalışmalarımız da başladı. İnşallah yakın zamanda alt ve üst yapı çalışmalarına başlayacağız.”
1500 kişiye istihdam hedefi
Fabrikanın yalnızca çimento üretimi açısından değil, oluşturacağı ekonomik hareketlilik ve istihdam bakımından da Malatya için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, tesis tamamlandığında yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Oda üyeleri de fabrikaya ortak olabilecek
Projenin dikkat çeken yönlerinden birinin de MTSO üyelerinin yatırıma ortak olabilmesine imkan sağlanması olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, fabrikanın kurulmasının ardından üyelere yönelik hisse satışlarının gerçekleştirileceğini açıkladı.