Malatya’da çimento fabrikası yatırımı netleşti

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Ham madde fizibilite ça­lışmalarının tamamlanması­nın ardından fabrikanın klin­ker ihtiyacını karşılayacak 300 hektarlık alan için belirlenen bedel ödenerek ruhsat alındı. Yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen dev ya­tırım için ÇED süreci de başla­tıldı.

Malatya Ticaret ve Sana­yi Odası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESTON’un eşit sermaye ortaklığında kuru­lan şirket tarafından yürütülen proje kapsamında ham madde fizibilite çalışmaları tamamlan­dı. Fabrikanın kurulacağı alan da belli olurken, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci­ne yönelik çalışmalar başlatıl­dı. Sürecin ilerlemesiyle birlik­te bölgede alt ve üst yapı çalış­malarına önümüzdeki günlerde geçilmesi planlanıyor.

Projede gelinen aşamayı de­ğerlendiren Malatya TSO Yö­netim Kurulu Başkanı Oğuz­han Ata Sadıkoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan yatırımın ar­tık somut bir noktaya ulaştığını belirterek şunları söyledi; “Ma­latya’mızın yeniden inşa süre­cinde en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri çimento. Biz de bu ihtiyacın önemli bir bölümü­nü kendi şehrimizde üretmek, şehrimizin kaynaklarını yatırı­ma ve istihdama dönüştürmek amacıyla bu projeyi gündemi­mize almıştık.

Büyükşehir Bele­diyemizin iştiraki MESTON ile eşit sermaye ortaklığında şirke­timizi kurduk. Ham madde fizi­bilite çalışmalarımızı tamam­ladık, yerimizi belirledik ve klinker (hammadde) ihtiyacını karşılayacak 300 hektarlık alan için ruhsatımızı aldık. ÇED ça­lışmalarımız da başladı. İnşal­lah yakın zamanda alt ve üst ya­pı çalışmalarına başlayacağız.”

1500 kişiye istihdam hedefi

Fabrikanın yalnızca çimen­to üretimi açısından değil, oluş­turacağı ekonomik hareketlilik ve istihdam bakımından da Ma­latya için önemli olduğunu vur­gulayan Başkan Sadıkoğlu, te­sis tamamlandığında yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanma­sının hedeflendiğini ifade etti.

Oda üyeleri de fabrikaya ortak olabilecek

Projenin dikkat çeken yönle­rinden birinin de MTSO üyele­rinin yatırıma ortak olabilme­sine imkan sağlanması olduğu­nu belirten Başkan Sadıkoğlu, fabrikanın kurulmasının ardın­dan üyelere yönelik hisse sa­tışlarının gerçekleştirileceğini açıkladı.