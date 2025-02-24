Mali müşavirlerin çalışma usullerine yeni düzenleme

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere göre, ortaklık büroları ve şirketler, irtibat bürosu açamayacak, daha önce açılan irtibat büroları da yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içinde kapatılacak. Mesleki şirketlerin şubelerinde sorumlu olacak ortak, şubenin bulunduğu ilde ikamet edecek.

Şirket kurmada yeni dönem

Meslek mensuplarının mesleki unvanlarının yanında, mesleğin konusuna giren işlerle ilgili alanlarda ilgili kamu tüzel kişilerinden lisans ve ruhsat gibi belgelerle iktisap ettikleri unvanlarından sadece birini kullanabilmelerine, kullanacağı unvana ilişkin işi fiilen icra ediyor olması şartıyla izin verilecek.

Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, bağımsız denetim ve danışmanlık gibi alanlarda birlikte şirket kurabilecek, bu şirketlerde defter tutulamayacak ve tasdik hizmeti verilemeyecek.

Ruhsatların değişim süresi: 30 gün

Mesleğin konusuna giren alanlarda, hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları, çalıştıkları iş yerinin unvanını belirtmek koşuluyla, sahip oldukları mesleki unvanları kullanabilecek. Meslek mensupları nakil suretiyle Oda ya da isim veya soyadı değişikliklerinde, ruhsatlarını 30 gün içinde değiştirmeleri gerekecek. Evlenen ve boşanan kadın meslek mensuplarından, ruhsat değişimi için ücret alınmayacak.

TESMER Yönetim Kurulu üye sayısı artırıldı

Meslek mensuplarının ruhsatlarının, TÜRMOB Yönetim Kurulu kararı ile hangi hallerde iptal edilebileceği konusunda da düzenlemeye gidildi. Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Yönetim Kurulu üye sayısı, 5'den 7'ye çıkarıldı. Stajyerlerin, Odalar tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere katılımını artırıcı düzenleme yapılırken, ilgili toplantı ve seminerlerde katılma durumu, staj yerinde bulunma ile ilişkilendirildi.

Kıdem yılı şartında değişiklik

Oda, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu'nda üye olacaklar için aranılan 5 yıllık kıdem şartı, 3 yıla indirildi. SMMM Yeterlilik Sınav hakları 10'dan 7'ye indirilirken, halen staj yapanların hakları ise korundu. SMMM Yeterlilik sınavlarının, test usulü ile de yapılabileceğine ve bu konuda Üniversitelerden ve ÖSYM'den hizmet alımı yapılabileceğine dair hüküm eklendi.