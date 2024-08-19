Maliye mobilyacıları radara aldı, 53 milyon TL ceza kesti

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha dene­timleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’na bağlı Gelir İdaresi Baş­kanlığınca ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetim­lerinde mobilya sektörüne odaklanıldı. Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçı­ları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha dene­timi yapıldı.

Üretim zinciri denetim planında

Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstan­bul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yo­ğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi. Mobilyanın ham maddeden mamul aşa­masına gelinceye kadar üretim zincirinde yer alan tüm sektör­ler denetim planına dahil edildi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mo­bilya imalatı, kesim, boya, ver­nik gibi fason iş yapanlar, hır­davatçılar, kumaş ve sünger gi­bi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, ki­lim, perde satışı yapanlarla top­tan ve perakende mobilya satı­şı gerçekleştirenler denetlendi.

Denetimlerde, kayıt dışı fa­aliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilat­larda belge düzenlenmesi, baş­kasına ait banka hesapları üze­rinden tahsilat yapılması, iş­letmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka ka­nalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörler­de 17 bin 258 mükellef denet­lendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıl­dığı tespit edildi, 61 mükellef­te KDV oranlarının uygulan­masına ilişkin uyumsuzluk bulundu.

Ekipler, 4 bin 727 mükelle­fin başkasına ait IBAN'ı kul­lanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait ol­mayan POS cihazı kullandığı­nı tespit etti.

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan ça­lıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bil­dirildi. Gelir İdaresi, iş yerleri­nin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edi­len ve kayıt uyumsuzluğu bu­lunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayı­mı gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edile­rek gerekli vergi incelemeleri­ne de başlandı.

Şimşek: ‘Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerekli de­netim ve yoklama çalışma­larının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar de­vam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak sürece­ğini söyledi.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vur­gulayan Şimşek, "Çok kaza­nandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gereki­yorsa yapacağız. Denetim­lerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odak­lanıyor. 'Maliye mutlaka ka­pınızı çalacak' demiştik, baş­ta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye de­vam edeceğiz" dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda et­kin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı. Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin ver­gide adalet ve etkinlik oldu­ğunu kaydetti.