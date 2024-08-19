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Maliye mobilyacıları radara aldı, 53 milyon TL ceza kesti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetler için harekete geçti. Bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 258 mobilya işletmesi denetlendi. Denetimler sonucunda 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Dünya Gazetesi
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Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha dene­timleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’na bağlı Gelir İdaresi Baş­kanlığınca ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetim­lerinde mobilya sektörüne odaklanıldı. Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçı­ları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha dene­timi yapıldı.

Üretim zinciri denetim planında

Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstan­bul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yo­ğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi. Mobilyanın ham maddeden mamul aşa­masına gelinceye kadar üretim zincirinde yer alan tüm sektör­ler denetim planına dahil edildi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mo­bilya imalatı, kesim, boya, ver­nik gibi fason iş yapanlar, hır­davatçılar, kumaş ve sünger gi­bi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, ki­lim, perde satışı yapanlarla top­tan ve perakende mobilya satı­şı gerçekleştirenler denetlendi.

Denetimlerde, kayıt dışı fa­aliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilat­larda belge düzenlenmesi, baş­kasına ait banka hesapları üze­rinden tahsilat yapılması, iş­letmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka ka­nalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörler­de 17 bin 258 mükellef denet­lendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıl­dığı tespit edildi, 61 mükellef­te KDV oranlarının uygulan­masına ilişkin uyumsuzluk bulundu.

Ekipler, 4 bin 727 mükelle­fin başkasına ait IBAN'ı kul­lanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait ol­mayan POS cihazı kullandığı­nı tespit etti.

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan ça­lıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bil­dirildi. Gelir İdaresi, iş yerleri­nin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edi­len ve kayıt uyumsuzluğu bu­lunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayı­mı gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edile­rek gerekli vergi incelemeleri­ne de başlandı.

Şimşek: ‘Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerekli de­netim ve yoklama çalışma­larının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar de­vam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak sürece­ğini söyledi.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vur­gulayan Şimşek, "Çok kaza­nandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gereki­yorsa yapacağız. Denetim­lerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odak­lanıyor. 'Maliye mutlaka ka­pınızı çalacak' demiştik, baş­ta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye de­vam edeceğiz" dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda et­kin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı. Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin ver­gide adalet ve etkinlik oldu­ğunu kaydetti.