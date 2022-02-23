Maliyet artışı inşaatta taşeron sorununu başlattı

Leyla İLHAN

Artan maliyet ve enflasyon nedeniyle oluşan belirsizlik ortamı gayrimenkul firmalarında taşeron bulma sorununa neden oluyor. Taşeron firmaların artan maliyetlerden dolayı kendilerini uzun vadeli sözleşmelerle bağlamaya yanaşmaması nedeniyle sektörde sorun büyüyor. Bazı firmalar çözümü projelerini ötelemekte bulurken, bazı firmalar ise taşeron firmaların malzeme fiyatlarını üstlenip, günlük fiyatlama yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.

“Beklenti enflasyonuna göre sözleşme isteniyor”

Enflasyonun birkaç ay içinde hızla artmasının fiyatların dengesini bozduğunu aktaran Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Şu anda herkes bir fiyatlama zorluğu çektiği gibi, taşeronlar da bunu yaşıyor. Çünkü bir taşeron ‘İşi ben yaparım’ dediği zaman 1 yıllık, 3 aylık, 1 aylık bir taahhüde giriyor. Ancak kafasında ‘Ya fiyatlar çok artarsa ben bunu nasıl yaparım’ korkusu var. Dolayısıyla beklenti enflasyonuna göre fiyatlayıp daha yüksek fiyattan sözleşme yapmaya çalışıyor. Bu da projeyi satmış olan müteahhit için sıkıntı oluyor. Çünkü o satmış, aldığı para sabit, ama maliyetler artıyor aldığı para ile bunu karşılamıyor” dedi. Kuzu, imkanı ve parası olanın piyasanın oturmasını beklediğini ya da bazı müteahhitlerin işlerini küçük parçalara bölerek proje yapmaya çalıştığını kaydederek, firma olarak kendilerinin de daha küçük projelere ve daha kısa sözleşmelere yöneldiğini söyledi.

“Günlük ödemeye döndük”

Eskiden sözleşmelere sadece demir ilgili yüzde 5 artı veya eksi yönde pay koyduklarını aktaran Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz şöyle konuştu: “Elimizdeki mevcut projeleri bitirdik. Yeni projeler için fiyat almaya çalışıyoruz. Ancak son 6 ayda fiyatlar inanılmaz dengesizleşti. Halihazırda biten projelerimizde kendimize ait alanlarda birkaç tane ufak işimiz kaldı. Bunun için kimse fiyat vermiyor. Ya da o günkü döviz kuruyla fiyatı söyleyip önce parayı göndermemizi, ondan sonra malı vereceğini söylüyor. Daha önce çalıştığımız firmalar dahi malın çıkartıldığı günkü döviz kuruyla işlem yapıyor. Çek senet, kredi hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla taşeronlar bu malzemeleri alamadıkları için de çalışamıyorlar. Bizde bu durumda taşeronlarımıza günlük ödeme yaparak konuyu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

"Elektrik ve mekanikte zorlanıyoruz"

Mala ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli de, “Hem fiyat alamıyoruz, hem de birçoğundan malzeme alamıyoruz” dedi. Sektörde günlük maliyet hesabıyla fiyat hesaplayanlar olduğunu aktaran Keçeli, “Özellikle elektrik- mekanik, doğrama, asansör gibi malzeme ile verdiğimiz işlerde taşeron bulmada ve maliyet yapmada zorlanıyoruz. Eskiden işin başında bir fizibilite yapar, yolda yüzde 10-20 fark ederdi. Şimdi her gün fizibilite ve maliyet hesabı yapar olduk” açıklamasını yaptı.

“Mart ayında sistem oturacak”

Tedarikçilerin sürekli fiyat güncellemesi yaptığını kaydeden Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Böyle olunca taşeronlar garanti ve güvence istiyor. Şu anda böyle fiyattan kaynaklanan belirsizlik var” diye konuştu. Akbal, belirsizliğin aşılması için mart ayında FED’in açıklayacağı kararın belirleyici olacağını belirterek, “Şubat ayında faizi yükseltmeyince piyasa nefes aldı. Muhtemelen mart ayında sistem oturmuş olacak” diye konuştu.