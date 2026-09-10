Maliyet artışı planlı ve seçici olmaya zorluyor
Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken öğrenciler okula dönmeye hazırlanıyor. Dönüş sürecinde aileler planlı ve seçici davranmaya özen gösteriyor. Bununla birlikte okul çantasının ortalama 2 bin 500TL’ye mal olması beklenirken, geçen seneki 1.980 TL olan maliyete kıyasla yüzde 25’lik artış görüldü.
Hüseyin VATANSEVER
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Böylece çocuklar ve gençlerin okula dönüş süreci başlayacak. Aileler bu dönemde kıyafet ve teknolojinin yanı sıra okul çantası ve içini dolduracak kırtasiye ürünlerini satın alacak. Kırtasiye sektöründe hareketlilik oluşturacak bu dönemde tüketicilerin kararları fiyat kadar, fiyat-performans dengesi ve ürün güvenliği etkisiyle oluşuyor.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci; fiyatlar üzerinde hammadde, enerji, lojistik ve kur gibi maliyet unsurlarının etkisi devam ettiği sürece belli bir maliyet baskısı olacağını söyledi. Hâlihazırda tüketiciye ekstra bir yük getirecek, olağan dışı bir fiyat artışı beklentisi içinde olmadıklarını ifade eden Taha Keresteci, “Sektör olarak fiyatları mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya devam edeceğiz. Velilerimize öncelikle ihtiyaç listelerini netleştirmelerini, evde mevcut olan ve kullanılabilecek ürünleri yeniden değerlendirmelerini ve alışverişi son dakikaya bırakmamalarını öneriyoruz” dedi.
Bir çantayı hazırlamak ortalama 2 bin 500 liraya mal olacak
Son dönemde maliyetlerdeki artışın raf fiyatlarına yansıdığını ifade eden Keresteci, “Ancak sektör olarak tüketiciyi korumak adına mümkün olduğunca kâr marjlarımızı sınırlı tutmaya çalışıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim dönemini değerlendirdiğimizde sektörün ciro bazlı büyümesinin önemli bölümünün maliyet artışlarından ve raf fiyatlarındaki güncellemelerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu nedenle ciro artışını doğrudan adet bazında büyüme olarak okumamak gerekiyor” şeklinde konuştu.
Bu yıl çantanın kendisi, defter, kalem, boya, silgi, kalemtıraş ve benzeri temel okul ihtiyaçlarından oluşan bir çantayı hazırlamanın ortalama maliyetini yaklaşık 2 bin 500 lira olarak belirten Taha Keresteci, “Geçen yılki yaklaşık 1.980 liralık maliyetle karşılaştırıldığında yüzde 25 civarında bir artış söz konusu. Bu artışın ürün grubuna, markaya ve tercih edilen kalite seviyesine göre değişebildiğini de özellikle belirtmek gerekir” ifadelerini kullandı.
“Online ve fiziksel kanallar birbirini tamamlayacak”
Tüketicide çok belirgin bir şekilde planlı ve seçici alışveriş davranışı gözlemlediklerini belirten Taha Keresteci, “Fiyat kadar fiyat-performans dengesi ve ürün güvenliği de kararları etkiliyor. Online alışverişin payı ve görünürlüğü artıyor ancak kırtasiyede fiziksel mağazaların önemini koruduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle çocuk ürünlerinde tüketici ürünü görerek, dokunarak ve deneyerek almak istiyor” dedi. Acil ihtiyaçlarda hızlı tedarik avantajının da fiziksel mağazaları güçlü kıldığını sözlerine ilave eden Taha Keresteci, “Dolayısıyla online ve fiziksel kanalların birbirinin alternatifi olmaktan çok birbirini tamamladığı bir döneme giriyoruz” şeklinde konuştu.
TÜKİD verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin kırtasiye noktası bulunuyor. Bunun yanında üretici, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oldukça geniş bir ekosistemin oluştuğunu söyleyen Taha Keresteci, “Sektörümüz çok oyunculu ve dinamik bir yapıya sahip. Yerli üretim tarafında özellikle yazım gereçlerinin bazı segmentleri, defter, ajanda, dosyalama ürünleri, matbaa tabanlı ürünler ve okul-ofis aksesuarlarında güçlü bir üretim altyapımız var. Dolayısıyla Türkiye yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ve ihracat yapan önemli bir ülke konumunda” dedi.
“Yalnızca ciro artışı değil, katma değerli üretim de önemli”
Kırtasiyenin yalnızca okul döneminde hareketlenen bir sektör olmaktan çıktığını söyleyen Taha Keresteci, “Eğitimden ofise, hobiden sanata ve yaratıcılığa kadar genişleyen ürün yelpazesi sayesinde 12 aya yayılan bir ekonomik yapıdan söz ediyoruz” dedi.
Perakende satış fiyatları üzerinden bakıldığında sektörde 2025 yılı pazar büyüklüğünün 80 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini paylaşan Keresteci, 2026’da ise bu miktarın 100 milyar TL’nin üzerinde olduğunu kaydetti. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de sektörün ciro bazlı büyümesini sürdürdüğünü ekleyen Keresteci, “Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor; cirodaki artışın önemli bir bölümü maliyet artışlarının ve buna bağlı raf fiyatı güncellemelerinin etkisinden kaynaklanıyor” dedi.
Adet bazında ise tüketicinin daha temkinli ve seçici davrandığının görüldüğünü belirten Taha Keresteci, 2026’da da büyümenin devam etmesini beklediklerini belirtti. Keresteci, “Bizim için yalnızca ciro artışı değil, katma değerli üretim, ihracat, dijitalleşme ve sürdürülebilir bir büyüme modeli çok daha önemli. Önceliğimiz yerli üreticinin iç pazardaki payını hem de ihracattaki rekabet gücünü artırması” dedi.