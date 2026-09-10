Maliyet artışı planlı ve seçici olmaya zorluyor

Hüseyin VATANSEVER

Milli Eğitim Bakanlığı­nın açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazar­tesi günü başlayacak. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 7-11 Eylül 2026 ta­rihleri arasında uyum eğitimle­ri gerçekleştirilecek. Böylece ço­cuklar ve gençlerin okula dönüş süreci başlayacak. Aileler bu dö­nemde kıyafet ve teknolojinin ya­nı sıra okul çantası ve içini doldu­racak kırtasiye ürünlerini satın alacak. Kırtasiye sektöründe ha­reketlilik oluşturacak bu dönem­de tüketicilerin kararları fiyat ka­dar, fiyat-performans dengesi ve ürün güvenliği etkisiyle oluşuyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Baş­kanı Taha Keresteci; fiyatlar üze­rinde hammadde, enerji, lojistik ve kur gibi maliyet unsurlarının etkisi devam ettiği sürece belli bir maliyet baskısı olacağını söyledi. Hâlihazırda tüketiciye ekstra bir yük getirecek, olağan dışı bir fiyat artışı beklentisi içinde olmadık­larını ifade eden Taha Keresteci, “Sektör olarak fiyatları mümkün olduğunca kontrol altında tutma­ya devam edeceğiz. Velilerimize öncelikle ihtiyaç listelerini net­leştirmelerini, evde mevcut olan ve kullanılabilecek ürünleri yeni­den değerlendirmelerini ve alış­verişi son dakikaya bırakmama­larını öneriyoruz” dedi.

Bir çantayı hazırlamak ortalama 2 bin 500 liraya mal olacak

Son dönemde maliyetlerdeki artışın raf fiyatlarına yansıdığı­nı ifade eden Keresteci, “Ancak sektör olarak tüketiciyi korumak adına mümkün olduğunca kâr marjlarımızı sınırlı tutmaya ça­lışıyoruz. 2025-2026 eğitim öğ­retim dönemini değerlendirdi­ğimizde sektörün ciro bazlı bü­yümesinin önemli bölümünün maliyet artışlarından ve raf fiyat­larındaki güncellemelerden kay­naklandığını görüyoruz. Bu ne­denle ciro artışını doğrudan adet bazında büyüme olarak okuma­mak gerekiyor” şeklinde konuş­tu.

Bu yıl çantanın kendisi, def­ter, kalem, boya, silgi, kalemtıraş ve benzeri temel okul ihtiyaçla­rından oluşan bir çantayı hazırla­manın ortalama maliyetini yak­laşık 2 bin 500 lira olarak belirten Taha Keresteci, “Geçen yılki yak­laşık 1.980 liralık maliyetle karşı­laştırıldığında yüzde 25 civarın­da bir artış söz konusu. Bu artışın ürün grubuna, markaya ve tercih edilen kalite seviyesine göre de­ğişebildiğini de özellikle belirt­mek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Online ve fiziksel kanallar birbirini tamamlayacak”

Tüketicide çok belirgin bir şekilde planlı ve seçici alışve­riş davranışı gözlemlediklerini belirten Taha Keresteci, “Fiyat kadar fiyat-performans denge­si ve ürün güvenliği de kararları etkiliyor. Online alışverişin pa­yı ve görünürlüğü artıyor ancak kırtasiyede fiziksel mağazaların önemini koruduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle çocuk ürünle­rinde tüketici ürünü görerek, do­kunarak ve deneyerek almak is­tiyor” dedi. Acil ihtiyaçlarda hız­lı tedarik avantajının da fiziksel mağazaları güçlü kıldığını sözle­rine ilave eden Taha Keresteci, “Dolayısıyla online ve fiziksel ka­nalların birbirinin alternatifi ol­maktan çok birbirini tamamladı­ğı bir döneme giriyoruz” şeklin­de konuştu.

TÜKİD verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin kırtasi­ye noktası bulunuyor. Bunun ya­nında üretici, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan ol­dukça geniş bir ekosistemin oluş­tuğunu söyleyen Taha Kereste­ci, “Sektörümüz çok oyunculu ve dinamik bir yapıya sahip. Yerli üretim tarafında özellikle yazım gereçlerinin bazı segmentleri, defter, ajanda, dosyalama ürün­leri, matbaa tabanlı ürünler ve okul-ofis aksesuarlarında güçlü bir üretim altyapımız var. Dola­yısıyla Türkiye yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ve ih­racat yapan önemli bir ülke konu­munda” dedi.

“Yalnızca ciro artışı değil, katma değerli üretim de önemli”

Kırtasiyenin yalnızca okul döneminde hareketlenen bir sektör olmaktan çıktığını söyleyen Taha Keresteci, “Eğitimden ofise, hobiden sanata ve yaratıcılığa kadar genişleyen ürün yelpazesi sayesinde 12 aya yayılan bir ekonomik yapıdan söz ediyoruz” dedi.

Perakende satış fiyatları üzerinden bakıldığında sektörde 2025 yılı pazar büyüklüğünün 80 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini paylaşan Keresteci, 2026’da ise bu miktarın 100 milyar TL’nin üzerinde olduğunu kaydetti. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de sektörün ciro bazlı büyümesini sürdürdüğünü ekleyen Keresteci, “Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor; cirodaki artışın önemli bir bölümü maliyet artışlarının ve buna bağlı raf fiyatı güncellemelerinin etkisinden kaynaklanıyor” dedi.

Adet bazında ise tüketicinin daha temkinli ve seçici davrandığının görüldüğünü belirten Taha Keresteci, 2026’da da büyümenin devam etmesini beklediklerini belirtti. Keresteci, “Bizim için yalnızca ciro artışı değil, katma değerli üretim, ihracat, dijitalleşme ve sürdürülebilir bir büyüme modeli çok daha önemli. Önceliğimiz yerli üreticinin iç pazardaki payını hem de ihracattaki rekabet gücünü artırması” dedi.