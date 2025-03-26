Maliyet yönetimi şimdi çok önemli
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, artan maliyetler ortamında şirketlerin lojistik firmalarından daha fazla özveri beklediğini belirterek, "Bu süreçte daha çok çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Operasyonel verimliliği artırarak ve teknolojiyi daha etkin kullanarak 2025 yılı bütününde maliyetleri daha sıkı yönetmek zorundayız" dedi.
Necmi ÇELİK
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2024 itibarıyla lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki payının yüzde 12’ye ulaştığını, bu alanda irili ufaklı yaklaşık 10 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini ve sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi.
İstanbul’da medya mensuplarının katılımıyla düzenlediği sohbet toplantısında 2025 yılının lojistik sektörü için maliyetlerin baskılandığı, fiyatların kontrol altında tutulduğu bir yıl olacağını ve yılın ilk çeyreğinde de gelişmelerin bu yönde seyrettiğini belirten Enes Akça şöyle dedi;
“Şu anda Türkiye'de en önemli sıkıntılardan birisi maliyet yönetimi ve istihdam sorunudur. Nitelikli insan kaynağı ve maliyetlerin yönetimi lojistikte önemli bir maliyet teşkil ediyor. Bugün firmaların toplam operasyonel maliyetlerinin %5 ila %15’i lojistikten oluşuyor. ve e-ticaret firmalarında bu oran %25’lere kadar çıkabiliyor. Bu süreçte, operasyonel verimliliği artırarak ve teknolojiyi daha etkin kullanarak maliyetleri yönetmek şart.”
Sektörde maliyet yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Enes Akça,“Firmalar için lojistik çok önemli bir maliyet kalemi haline gelmiş durumda. Verimlilik, dijitalleşme ve optimizasyonla bu oranları aşağı çekmek mümkün.
Örneğin %15’lik bir lojistik maliyetini %13,5’a çekebilmek, firmalar için ciddi bir tasarruf anlamına geliyor. Bu da bizim stratejik önemimizi artırıyor. Lojistik sadece taşımacılık değil, aynı zamanda bir sürdürülebilirlik ve strateji meselesi. Biz bu yapıya 'kontrat lojistiği' diyoruz. Çünkü bu iş bir evliliğe benziyor: Uzun vadeli, güvene dayalı ve karşılıklı fedakârlık gerektiren bir ilişki.
Ekonominin içinde bulunduğu durumdan dolayı son birkaç yıldır verimliliklerimiz dar alana sıkışır oldu. Bizim en önemli değerimiz müşterilerimizle olan kontratlarımız. Bu kontratları uzun yıllar sürdürebilmek için bazı dönemlerde bize de fedakârlık düşüyor, biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Şirketlere lojistikte sunacağınız küçük maliyet avantajları bile rekabette elinizi güçlendirebilir” diye konuştu.
E-ticaret büyümede önemli faktör
E-ticaretin lojistik sektöründe en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğuna işaret eden Enes Akça şu değerlendirmede bulundu;
“Son beş yılın verilerine baktığımızda, Türkiye’de e-ticaret sipariş adetlerinde her yıl yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme kaydedildiğini ve geçen yıl bu rakamın 5 milyar adedi aştığını görüyoruz. Önümüzdeki beş yıl içindeyse e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 30’a ulaşması bekleniyor.
Müşterilerin alışveriş alışkanlıkları değiştikçe, lojistik firmalarının sunduğu hizmetlerde de farklılaşmalar yaşanıyor. Günümüzde müşteri memnuniyetini belirleyen en önemli faktörler arasında kargo izlenebilirliği, hızlı ve eksiksiz teslimat ile müşteri hizmetlerindeki kalite öne çıkıyor.”
Lojistikte depo kiralama maliyetleri 10 kat arttı
Pandemi sonrası dönemde depo kira maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Enes Akça “Pandeminin başladığı dönemle geçtiğimiz yıl arasında metrekare bazında maliyetlerin neredeyse 10 katına kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde ve lojistik açısından stratejik bölgelerde çok daha belirgin hissediliyor.
Bugün geldiğimiz noktada, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle depo arzında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Özellikle A Plus standartlarda depo bulmak oldukça zor. Aynı zamanda inşaat maliyetlerinin de artması, yeni depo yatırımlarını frenliyor.
İstanbul özelinde değerlendirdiğimizde, şu an depo kiralarında metrekare maliyeti 10 ila 12 dolar arasında değişiyor. Bu rakamlar, lojistik operasyonları planlayan firmalar için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmiş durumda. Son 3-4 yıldır doğru düzgün çok imalat yapılmadı inşaat tarafında. Kira maliyetleri bu sebeple de artıyor yani lojistik firmaları hemen rağbet gösteriyor"dedi.
Akça, sektörde yaşanan satınalmalar konusuna da değinirken, yabancılardan teklif alıyor musunuz sorusuna ise “Biz işimizi iyi yapma gayretinde olan, Türkiye’de akla gelen ilk 3 lojistik firmasından biri olma gayreti olan bir şirketiz. Böyle bir talep şu ana kadar bize gelmedi. Geldiği takdirde o günün şartlarında değerlendiririz, ama biz bu işi yapmak istiyoruz, bu işi çok önemsiyoruz. Sektörü ve işimizi beraber büyütebileceğimize inandığımız, katkı sunabileceğine inandığımız bir yatırımcı olursa öyle bir ihtimal değerlendirebiliriz, ama şu anda gündemde böyle bir şey yok.
Bizim şirketimizi daha ileriye taşıyacak bir teklif olması önemli bir kriter. Avrupa tarafında değil ama örneğin Türkiye içerisinde ihtisas alanlarında mesela soğuk zincirde büyümek istiyorsunuz ve deposunu kurmuş bölgede soğuk zincir firması var. Bu tür lokal büyümeler tabi ki yapılabilir. Bu açıdan da radarımızda olan sektörler ve iş konuları tabi ki bulunuyoryanıtını verdi.
Lojistik gençlerin ilk tercihi değil henüz
Özellikle gençler tarafından lojistik sektörü yeterince tercih edilmiyor. Oysa lojistik, sadece taşımacılık ve depolamadan ibaret değil, mühendislik, teknoloji yönetimi ve veri analitiği gibi alanlarda da büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Lojistik bölümleri tercih sıralamalarında alt sıralarda yer alıyor. Biz lojistikte yetişmiş, donanımlı insanlara çok ihtiyaç duyuyoruz.
Sektörümüz matematikle, analizle, mühendislik bakış açısıyla iç içe. Özellikle endüstri mühendislerine,yazılımcılara, mühendislik bakış açısıyla veri odaklı süreçleri yönetecek profesyonellere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onların da bu sektörü bir kariyer alanı olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.
Aslında bir yandan bizim sosyal bilimcilere de ihtiyacımız var. Bu konuyu her yerde söylüyorum . Akca lojistik'te 2000'e yakın insan çalışıyor. Mavi yaka, gri yaka, beyaz yaka olarak ve bu insanların tamamını bir amaç altına toplayacak bir mesaj vermeniz lazım.
Bunun için belki için psikologlar sosyologlar olması lazım yani mavi yaka sahada aracımızı kullanan arkadaşımızın da merkezdeki koordinatör direktörümüzün de aynı dili konuşması gerekiyor. İstihdam bizim işimizin çok önemli bir kısmı. İyi iş iyi insanla ortaya çıkıyor. Gençlere mesajımız, şu ki lojistik, geleceği parlak bir meslek alanıdır. Tüm gençlerimizi bu dinamik sektörde kariyer yapmaya davet ediyoruz.
2025’te hedefimiz yatay büyüme ve kapasite artışı
İşimizi yatayda büyütmeye çalışıyoruz . 2025 yılında kapasitemizi yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. Özellikle gıda ve perakende alanına odaklıyız. Müşteri portföyümüzü genişlettik. 3 önemli marka ile el sıkıştık. Pınar Online, CCI, Pladis. Nakliye tarafında SOCAR ile iş hacmimizi yüzde 10 büyüttük. Soğuk hava yatırımlarımızla bu alandaki kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerimizle büyümeye devam edeceğiz.
Akca Lojistik olarak, teknolojiyle donatılmış ve stratejik konumlara sahip tesis sayımızı artırmayı ve hizmet ağımızı Türkiye genelinde daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Amacımız yalnızca kapasite artışı değil, aynı zamanda sektöre yenilikçi çözümler sunarak daha fazla değer yaratmak. Yeni dönemde Ankara ve İzmir’de çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Özellikle Ege bölgesinde nakliye tarafında büyüme ile ilgili adımlarımız var.
Türkiye’de akla gelen ilk üç firmadan biri olmak istiyoruz
Akca Lojistik olarak, önümüzdeki dönemde büyüme stratejimizin temelini kapasite artışı, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir lojistik çözümleri oluşturuyor. Özellikle depolama alanlarının genişletilmesi, soğuk zincir yatırımlarının artırılması ve lojistik teknolojilerinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Depolama alanında yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 400 bin metrekare kapalı depolama alanına sahibiz. Gerek 2023’te gerek 2024’te iklimlendirilmiş alanlara yönelik yatırımlarımız oldu. Stratejik olarak Gebze, İzmir ve Ankara gibi ticaretin yoğun olduğu bölgelerde yeni depo yatırımları yapıyoruz. Özellikle iklimlendirilmiş depoların sayısını artırarak, gıda ve hassas ürün taşımacılığında daha güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz.
Soğuk zincir lojistiği yatırımlarımız da büyüme planlarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Soğuk zincir lojistiği, Türkiye’de hala gelişmeye açık bir alan. Akca Lojistik olarak, bu alandaki müşteri portföyümüzü genişlettik 2025’te de iklimlendirilmiş alan yatırımlarımız devam edecek. Araç filosu tarafında da uluslararası standartlara sahip frigorifik araç sayımızı her geçen gün artıyoruz.