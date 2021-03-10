Malzeme fiyatları hız kesmedi, maliyet yüzde 27,82 arttı

Leyla İLHAN

TUİK Ocak 2021 İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Endekse göre İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,82 arttı. Yıllık bazda en büyük artış malzeme kaleminde yaşandı. Malzeme endeksi fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 19,45 arttı. Yıl bazında neredeyse bütün aylarda malzeme endeksindeki artış önde iken, ocak ayında işçilik maliyetleri öne geçti. Zam dönemi olması ve asgari ücretlerdeki artışların bu ayda maaşlara yansıması nedeniyle 2021’in Ocak ayında bir önceki aya göre işçilik endeksi yüzde 17,69’luk artışla pik yaptı. Aynı dönemde malzeme endeksindeki yükseliş yüzde 3,22 oldu.

Malzeme endeksi 1 yılda yüzde 33.02 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi de, bir önceki aya göre yüzde 7,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,36 artış yaşandı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,32, işçilik endeksi yüzde 18,35 artarken, yılık bazda bakıldığında ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,02, işçilik endeksinde yüzde 19,70 arttı.



Bina dışı yapılarda da inşaat maliyet endeksi yükseliş trendindeydi. Bu alanda maliyet bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,00 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,90, işçilik endeksi yüzde 15,29 artış görüldü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,46, işçilik endeksi yüzde 18,51 dikkat çekti.

En büyük artış demir ve hazır betonda yaşandı

Malzeme fiyat artışlarını değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği ( İNDER ) Başkanı Nazmi Durbakayım, malzeme artışında en büyük rolün hazır beton ve demirin rol oynadığını kaydetti. Seramik gibi malzemelerde alternatif bulma imkanları varken, bu iki alanda ise 1 TL bile aşağıda ürün bulma imkanları olmadığını söyledi. Öte taraftan işçilik maliyetlerinin bu ayda pik yapmasında asgari ücretlerin bu ayda maaşlara yansımasından kaynaklandığını söyledi.