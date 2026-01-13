Mapfre Sigorta Genel Müdürü Yurtseven: “Teknikte zarar, malide kâr eden bir sektörüz”

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Yenilenen küresel kim­liğinin ve marka dö­nüşümünün tanıtıldı­ğı toplantıda konuşan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, şirketin finansal gö­rünümünün yanı sıra sektöre ilişkin bilgiler verdi. Yurtseven, “2025 Eylül itibariyle Mapfre Grup, prim üretimi 22,4 milyar euro seviyesine taşıdı. Kârlılık tarafında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik artışla 830 milyon euro net kâr elde ettik. Türkiye’ye baktığımızda ise Mapfre Si­gorta, grup içinde doğrudan si­gortacılık faaliyetinde bulunu­lan 25 ülke arasında hem prim üretimi hem de net kâr büyük­lüğü açısından 6’ncı sırada yer alıyor. 2025 yılını yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle ka­pattık; bu da bir önceki yıla gö­re yaklaşık yüzde 40’lık güçlü bir büyümeye işaret ediyor” di­ye konuştu. Yurtseven, Mapf­re Grubu’nun 2025’i yaklaşık 30 milyar euro prim üretimi, 10 milyar euro öz kaynak ve 1 milyar euroyu aşan kârla ka­patmayı öngördüğünü söyledi. Yurtseven, 2026 yılında dair büyüme alanları hakkında ise “Büyüme stratejimizi tek bir branşa odaklamak yerine, den­geli ve dayanıklı bir portföy ya­pısı üzerine kuruyoruz. Portfö­yümüzü sağlık, motor ve motor dışı olarak 3 grupta ele aldığı­mızda her grubun portföydeki ağırlığının birbirine yakın ve dengeli olduğunu görürüz. Bu yapı, bizi hem piyasa dalgalan­malarına karşı daha dirençli kı­lıyor hem de sürdürülebilir bü­yüme imkânı sağlıyor” dedi.

“Teknikte zarar ediyoruz ama mali kâr eden bir sektörüz”

Sigorta sektörünü söylen­diği gibi de yüksek paralar ka­zanmadığını bildiren Yurtse­ven, sigorta sektörünün yüzde 110 civarından rasyoya sahip olduğunu ifade etti. Yurtseven, şunları aktardı: “Yüzde 110 de­mek, 100 lira alıp 10 lira zarar etmemiz demek. Sürekli bu­nu tekrarlıyoruz. Bunun için­de çok zarar eden trafik branşı da var. Bırakın bileşik rasyosu­nu kendi hasar/prim oranı bi­le yüzde 140’lar civarında. Za­ten oradan para kazanmayı da beklemiyoruz. Bir taraftan tek­niğe baktığınızda, bilançonun altına baktığınızda; kâr/zararın net kârına baktığınızda, sigor­ta şirketleri iyi para kazanıyor diyorlar. Bunu analiz ettiğimiz­de, teknikten kaybeden; aslın­da kendi işini çok iyi yapmayan veya yapmak istemeyen, reka­bet şartlarını farklı algılayan ama maliden para kazanan bir sektörüz biz. Bunu kimse yad­sıyamaz. Son iki yılda faizlerin yüksek seyrettiği ortamda ya­tırım gelirleri şirketlerin kâr etmesine neden oldu. Ama ne kadar kâr? Öyle büyük para mı kazanıyoruz? Onun için de öz­sermaye kârlılığına bakmak la­zım. Baktığımızda da eylül ayı itibariyle yüzde 35 civarınday­dı sektörün hayat dışı özkaynak kârlılığı. Enflasyon zaten yüzde 31. Enflasyonun 3-4 puan üze­rinde kazanmış sektör. 2026’da faizler düşecek, genel giderle­rimiz artacak, bileşik rasyo da­ha da bozulacak. 2026’ya bak­tığımızda, sektörün büyümeye devam edeceğini ancak bu bü­yümenin daha dengeli, verim­lilik ve kârlılık odaklı bir yapı­ya evrileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Trafikte serbest tarife beklentisi

Yurtseven, motor branşının Türkiye sigorta pazarının yak­laşık yüzde 45’ini oluşturduğu­nu dile getirerek, “Mapfre’nin motor dışı branşlarda büyüme potansiyelinin yüksek. Mevcut 2,6’lık pazar payının artırılabi­lirdik, ancak bu alanda ihtiyat­lı bir strateji izliyoruz. Trafik sigortasını teknik zarar nede­niyle ayrı değerlendiriliyoruz” dedi. Yurtseven, trafik sigorta­sında sektörün temel beklenti­sinin serbest rekabet olduğunu vurgulayarak, maliyet bazlı fi­yatlamanın sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna işa­ret etti. “Konu 32 milyon araç sahibini ilgilendirdiği için ka­mu tarafında temkinli yakla­şım var. Ancak sektör tarihsel olarak teknik zarar verdiği de gerçek” diyen Yurtseven, mo­tor kurye segmentine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Yeterli veri ve doğru prim hesaplama­sıyla sigortalanamayacak risk yoktur. Mapfre’nin motosiklet portföyünün özellikle trafik ta­rafında sektör ortalamasının üzerinde artış gösterdiğini de söyleyebilirim.”

“Sağlıkta 4,7’lik pazar payımızla güçlüyüz”

Sağlık sigortasının Mapfre’nin stratejik önceliklerinden biri haline olduğuna işaret eden Yurtseven, şunları söyledi: “Sağlık sigortasında 4,7’lik pazar payı ile güçlü bir konumdayız. Önümüzdeki dönemde mevcut portföyümüzü ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Büyüme, poliçe adedi, müşteri sayısı ve prim üretimi olmak üzere üç boyutlu ilerleyecek.” BES’te devlet katkısı oranının yüzde 20’ye çekilmesini hakkında da konuşan Yurtseven, katkı oranının sistem için teşvik niteliği taşıdığını, ancak bireysel yatırımcı için asıl değerin güvenli yatırım yapısı, uzman yönetimi ve regülasyondan geldiğini aktardı.

“İnsana dokunarak dijitalleşiyoruz”

Yurtseven, gençleşen sigortalı profiliyle birlikte dijitalleşen sektörde beklentilerin de hızla değiştiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde dijital yatırımlarımızı üç ana alanda yoğunlaştırıyoruz. İlk olarak, Mapfre Mobil uygulamamız ile müşteri temas noktalarının uçtan uca dijitalleşmesi önceliğimiz. “Bi’ Doktora Sor” gibi dijital sağlık hizmetlerimizle, sağlık sigortasını yalnızca hastalık anına değil, günlük yaşamın doğal bir parçasına taşıyoruz. İkinci önemli başlık, Mapfre Acente Portalı sayesinde acentelerimizin dijital yetkinliklerini güçlendirmek. Üçüncü önceliğimiz ise yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyon. Mapfre GO, MAFFİ Chatbot ve robotik süreç otomasyonu uygulamalarımızla; fiyat optimizasyonu, kişiselleştirme ve operasyonel verimlilik alanlarında iş süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Mapfre için dijital yatırımlar insan temasının yerini almadı. Biz her şeyi platformdan yürütelim anlayışında değiliz. Yakınlık bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kurumsal kimlik dönüştü logo küçük harflerle sadeleşti

Sigorta, reasürans ve asistans hizmetleri alanlarında 5 kıtada 38 ülkede faaliyet gösteren Mapfre Grup, teknolojiden kurum kültürüne, iş yapış biçimlerinden müşteri deneyimine uzanan dönüşüm yolculuğu kapsamında kurumsal kimliğini yeniledi. Yeni marka kimliği; sadeleşen görsel dili, modernize edilen ikonik yonca sembolü ve samimiyeti vurgulayan küçük harfli logo kullanımıyla markayı daha yakın ve çağdaş bir çizgiye taşıyor. Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “Mapfre olarak yeni dünyaya uyum sağlamak için içeride çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçtik. Tüm bu yolculuk bize şunu net biçimde gösterdi: İçeride nasıl bir Mapfre’ye dönüştüysek, dışarıdan görünen Mapfre’nin de bunu yansıtması gerekiyordu. Bu süreçte öncelikle iletişim dilimizi sadeleştirdik. Görsel kimliğimizden kullandığımız dile kadar, müşterilerimizin Mapfre ile temas ettiği her noktada daha net ve daha kolay anlaşılır bir ifade sunmayı hedefledik” dedi.