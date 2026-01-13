Mapfre Sigorta Genel Müdürü Yurtseven: “Teknikte zarar, malide kâr eden bir sektörüz”
Mapfre Sigorta, yenilenen küresel kimliğini, marka dönüşümünü ve küresel dönüşüm stratejisini tanıttı. Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, sigorta sektöründe söylendiği kadar yüksek paralar kazanılmadığını belirterek, “Teknikte zarar ediyoruz ama mali kâr eden bir sektörüz. Trafikte serbest tarifeye geçmeliyiz” dedi.
Yenilenen küresel kimliğinin ve marka dönüşümünün tanıtıldığı toplantıda konuşan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, şirketin finansal görünümünün yanı sıra sektöre ilişkin bilgiler verdi. Yurtseven, “2025 Eylül itibariyle Mapfre Grup, prim üretimi 22,4 milyar euro seviyesine taşıdı. Kârlılık tarafında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik artışla 830 milyon euro net kâr elde ettik. Türkiye’ye baktığımızda ise Mapfre Sigorta, grup içinde doğrudan sigortacılık faaliyetinde bulunulan 25 ülke arasında hem prim üretimi hem de net kâr büyüklüğü açısından 6’ncı sırada yer alıyor. 2025 yılını yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapattık; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık güçlü bir büyümeye işaret ediyor” diye konuştu. Yurtseven, Mapfre Grubu’nun 2025’i yaklaşık 30 milyar euro prim üretimi, 10 milyar euro öz kaynak ve 1 milyar euroyu aşan kârla kapatmayı öngördüğünü söyledi. Yurtseven, 2026 yılında dair büyüme alanları hakkında ise “Büyüme stratejimizi tek bir branşa odaklamak yerine, dengeli ve dayanıklı bir portföy yapısı üzerine kuruyoruz. Portföyümüzü sağlık, motor ve motor dışı olarak 3 grupta ele aldığımızda her grubun portföydeki ağırlığının birbirine yakın ve dengeli olduğunu görürüz. Bu yapı, bizi hem piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli kılıyor hem de sürdürülebilir büyüme imkânı sağlıyor” dedi.
“Teknikte zarar ediyoruz ama mali kâr eden bir sektörüz”
Sigorta sektörünü söylendiği gibi de yüksek paralar kazanmadığını bildiren Yurtseven, sigorta sektörünün yüzde 110 civarından rasyoya sahip olduğunu ifade etti. Yurtseven, şunları aktardı: “Yüzde 110 demek, 100 lira alıp 10 lira zarar etmemiz demek. Sürekli bunu tekrarlıyoruz. Bunun içinde çok zarar eden trafik branşı da var. Bırakın bileşik rasyosunu kendi hasar/prim oranı bile yüzde 140’lar civarında. Zaten oradan para kazanmayı da beklemiyoruz. Bir taraftan tekniğe baktığınızda, bilançonun altına baktığınızda; kâr/zararın net kârına baktığınızda, sigorta şirketleri iyi para kazanıyor diyorlar. Bunu analiz ettiğimizde, teknikten kaybeden; aslında kendi işini çok iyi yapmayan veya yapmak istemeyen, rekabet şartlarını farklı algılayan ama maliden para kazanan bir sektörüz biz. Bunu kimse yadsıyamaz. Son iki yılda faizlerin yüksek seyrettiği ortamda yatırım gelirleri şirketlerin kâr etmesine neden oldu. Ama ne kadar kâr? Öyle büyük para mı kazanıyoruz? Onun için de özsermaye kârlılığına bakmak lazım. Baktığımızda da eylül ayı itibariyle yüzde 35 civarındaydı sektörün hayat dışı özkaynak kârlılığı. Enflasyon zaten yüzde 31. Enflasyonun 3-4 puan üzerinde kazanmış sektör. 2026’da faizler düşecek, genel giderlerimiz artacak, bileşik rasyo daha da bozulacak. 2026’ya baktığımızda, sektörün büyümeye devam edeceğini ancak bu büyümenin daha dengeli, verimlilik ve kârlılık odaklı bir yapıya evrileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
Trafikte serbest tarife beklentisi
Yurtseven, motor branşının Türkiye sigorta pazarının yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğunu dile getirerek, “Mapfre’nin motor dışı branşlarda büyüme potansiyelinin yüksek. Mevcut 2,6’lık pazar payının artırılabilirdik, ancak bu alanda ihtiyatlı bir strateji izliyoruz. Trafik sigortasını teknik zarar nedeniyle ayrı değerlendiriliyoruz” dedi. Yurtseven, trafik sigortasında sektörün temel beklentisinin serbest rekabet olduğunu vurgulayarak, maliyet bazlı fiyatlamanın sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna işaret etti. “Konu 32 milyon araç sahibini ilgilendirdiği için kamu tarafında temkinli yaklaşım var. Ancak sektör tarihsel olarak teknik zarar verdiği de gerçek” diyen Yurtseven, motor kurye segmentine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Yeterli veri ve doğru prim hesaplamasıyla sigortalanamayacak risk yoktur. Mapfre’nin motosiklet portföyünün özellikle trafik tarafında sektör ortalamasının üzerinde artış gösterdiğini de söyleyebilirim.”
“Sağlıkta 4,7’lik pazar payımızla güçlüyüz”
Sağlık sigortasının Mapfre’nin stratejik önceliklerinden biri haline olduğuna işaret eden Yurtseven, şunları söyledi: “Sağlık sigortasında 4,7’lik pazar payı ile güçlü bir konumdayız. Önümüzdeki dönemde mevcut portföyümüzü ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Büyüme, poliçe adedi, müşteri sayısı ve prim üretimi olmak üzere üç boyutlu ilerleyecek.” BES’te devlet katkısı oranının yüzde 20’ye çekilmesini hakkında da konuşan Yurtseven, katkı oranının sistem için teşvik niteliği taşıdığını, ancak bireysel yatırımcı için asıl değerin güvenli yatırım yapısı, uzman yönetimi ve regülasyondan geldiğini aktardı.
“İnsana dokunarak dijitalleşiyoruz”
Yurtseven, gençleşen sigortalı profiliyle birlikte dijitalleşen sektörde beklentilerin de hızla değiştiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde dijital yatırımlarımızı üç ana alanda yoğunlaştırıyoruz. İlk olarak, Mapfre Mobil uygulamamız ile müşteri temas noktalarının uçtan uca dijitalleşmesi önceliğimiz. “Bi’ Doktora Sor” gibi dijital sağlık hizmetlerimizle, sağlık sigortasını yalnızca hastalık anına değil, günlük yaşamın doğal bir parçasına taşıyoruz. İkinci önemli başlık, Mapfre Acente Portalı sayesinde acentelerimizin dijital yetkinliklerini güçlendirmek. Üçüncü önceliğimiz ise yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyon. Mapfre GO, MAFFİ Chatbot ve robotik süreç otomasyonu uygulamalarımızla; fiyat optimizasyonu, kişiselleştirme ve operasyonel verimlilik alanlarında iş süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Mapfre için dijital yatırımlar insan temasının yerini almadı. Biz her şeyi platformdan yürütelim anlayışında değiliz. Yakınlık bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.
Kurumsal kimlik dönüştü logo küçük harflerle sadeleşti
Sigorta, reasürans ve asistans hizmetleri alanlarında 5 kıtada 38 ülkede faaliyet gösteren Mapfre Grup, teknolojiden kurum kültürüne, iş yapış biçimlerinden müşteri deneyimine uzanan dönüşüm yolculuğu kapsamında kurumsal kimliğini yeniledi. Yeni marka kimliği; sadeleşen görsel dili, modernize edilen ikonik yonca sembolü ve samimiyeti vurgulayan küçük harfli logo kullanımıyla markayı daha yakın ve çağdaş bir çizgiye taşıyor. Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “Mapfre olarak yeni dünyaya uyum sağlamak için içeride çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçtik. Tüm bu yolculuk bize şunu net biçimde gösterdi: İçeride nasıl bir Mapfre’ye dönüştüysek, dışarıdan görünen Mapfre’nin de bunu yansıtması gerekiyordu. Bu süreçte öncelikle iletişim dilimizi sadeleştirdik. Görsel kimliğimizden kullandığımız dile kadar, müşterilerimizin Mapfre ile temas ettiği her noktada daha net ve daha kolay anlaşılır bir ifade sunmayı hedefledik” dedi.