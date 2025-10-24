Google Haberler

Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik, yürüttükleri yurt dışı temaslarda Avrupa’da yaşayan Mardinli gurbetçilerin memleketlerine yatırım konusunda güçlü bir motivasyon taşıdığını vurguladı. Başkan Çelik, “Hedefimiz, Mardin’i yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek” dedi.

Mardin TSO'nun yatırımcı hamlesi devam ediy

Mardin Ticaret ve Sana­yi Odası’nın Ekim ayı olağan Meclis toplan­tısı, Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel başkanlığında, Yöne­tim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ve meclis üyelerinin katılımıy­la Oda gerçekleştirildi. Meslek komiteleri ve ihtisas komisyon­larından gelen raporların masa­ya yatırıldığı toplantıda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütü­len lobi faaliyetleri değerlendiri­lirken bölgesel kalkınma hedef­leri doğrultusunda sürdürülen temasların önemi vurgulandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel, iş dünya­sından gelen taleplerin başında finansmana erişim sorunlarının yer aldığını belirtti. Özellikle kü­çük ve orta ölçekli işletmelerin konvansiyonel kredilere ulaş­makta ciddi güçlükler yaşadığını vurgulayan Sabahattin Evrensel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli­ği (TOBB) tarafından ikinci kez hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasının bu alandaki ihti­yacı önemli ölçüde karşıladığı­nı ifade etti.

1. Nefes Kredileri’n­de Mardin için belirlenen kay­nak kotasının yüzde 95 oranında kullanıldığını ifade eden Evren­sel, “Finansmana erişim, üretim ve istihdamın sürdürülebilirli­ği açısından kritik bir mesele. TOBB Nefes Kredileri, üyeleri­mizin bu alandaki sıkışıklığını bir nebze olsun hafifletiyor. An­cak bu tür desteklerin süreklili­ği ve kapsamının genişletilmesi için girişimlerimizi sürdürüyo­ruz. Odamız, üyelerimizin eko­nomik dayanıklılığını artıracak her türlü mekanizmanın takip­çisi olmaya devam ediyor” dedi.

“Yurt dışı temaslarımızı yoğunlaştırıyoruz”

Mardin Ticaret ve Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Ha­tip Çelik ise toplantıda Alman­ya, Çin, Mısır ve Suriye’de ger­çekleştirilen yurt dışı temaslara ilişkin kapsamlı bir değerlendir­mede bulundu. Yürüttükleri dış ilişkiler ve yatırım diplomasi­sinin Mardin’in ekonomik viz­yonuna katkı sunmaya başla­dığını vurgulayan Hatip Çelik, yeni yatırımcıları kente çekme­nin öncelikli hedefleri arasın­da yer aldığını dile getirdi.

Özel­likle Avrupa’da yaşayan Mar­dinli gurbetçilerin yatırımlar konusunda ilgisinin yüksek ol­duğunu belirten Başkan Çelik, “Yurt dışındaki temaslarımız­da Mardin’in üretim kapasitesi­ni, lojistik avantajlarını ve yatı­rım fırsatlarını aktarma imkânı buluyoruz. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz, memleketle­rine katkı sunmak konusunda son derece istekli ve kararlılar.

Bu ilgiyi somut yatırımlara dö­nüştürmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, güven ortamını pe­kiştirmek ve iş birliklerini güç­lendirmek önceliklerimiz ara­sında. Mardin’in sanayi ve lo­jistik potansiyelini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sür­dürüyoruz.”

Yeni sanayi alanlarıyla bölge ekonomisi ivme kazanıyor

Mardin 2. Organize Sanayi Böl­gesi’nde yürütülen genişleme ça­lışmaları ile Midyat Organize Sa­nayi Bölgesi ve Mardin Lojistik Merkezi’nin kuruluş sürecine ilişkin meclis üyelerini bilgilen­diren Hatip Çelik, şöyle devam etti: “Mardin 2. OSB’de planla­nan 3.500 dekarlık ikinci geniş­leme alanının yatırımcılarımızın taleplerini karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak açısından stratejik önem taşıyor.

Midyat OSB’nin kuruluş sürecinin ise bölge ekonomimize yeni bir iv­me kazandıracak. Sanayi altyapı­mızı güçlendirmek, istihdamı ar­tırmak ve yatırımcıya hazır alan­lar sunmak çalışmalarımı devam ediyor. Mardin 2. OSB’deki geniş­leme çalışmalarıyla birlikte Mid­yat OSB’nin kuruluşu, sadece ye­rel değil ulusal ölçekte de dikkat çeken bir gelişme olacak.

Bu sü­reçte tüm teknik ve idari hazır­lıkları titizlikle sürdürüyoruz.” Mardin Lojistik Merkezi’nin ku­ruluş çalışmalarının tüm hızıy­la devam ettiğini ifade eden Ha­tip Çelik, söz konusu merkezin bölgenin dış ticaret kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım ol­duğunu ifade etti. Fizibilite ça­lışmalarının Mardin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütül­düğünü belirten Çelik, şöyle ko­nuştu: “Mardin Lojistik Merkezi, hem üreticilerimizin hem de ih­racatçılarımızın rekabet gücünü artıracak bir altyapı projesidir. Bu merkez sayesinde ürünlerimizin daha hızlı, güvenli ve düşük mali­yetle uluslararası pazarlara ulaş­masını hedefliyoruz.

Fizibilite sürecini Odamız bünyesinde sür­dürüyoruz ve bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için ilgi­li kurumlarla koordineli biçimde çalışıyoruz. Merkezimiz kurul­duğunda demiryolu bağlantısıy­la kentimizdeki sanayicilerimi­zi Doğu Akdeniz’deki limanlara sürdürülebilir maliyetlerle bağla­yacak. Bu sayede bölgemizde in­termodal taşımacılık, yeşil lojis­tik gibi yeni nesil lojistik trendle­rin bölgemizdeki gelişim ivmesi daha da artacak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
