Mardin TSO'nun yatırımcı hamlesi devam ediy
Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik, yürüttükleri yurt dışı temaslarda Avrupa’da yaşayan Mardinli gurbetçilerin memleketlerine yatırım konusunda güçlü bir motivasyon taşıdığını vurguladı. Başkan Çelik, “Hedefimiz, Mardin’i yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek” dedi.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ve meclis üyelerinin katılımıyla Oda gerçekleştirildi. Meslek komiteleri ve ihtisas komisyonlarından gelen raporların masaya yatırıldığı toplantıda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen lobi faaliyetleri değerlendirilirken bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen temasların önemi vurgulandı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel, iş dünyasından gelen taleplerin başında finansmana erişim sorunlarının yer aldığını belirtti. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin konvansiyonel kredilere ulaşmakta ciddi güçlükler yaşadığını vurgulayan Sabahattin Evrensel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ikinci kez hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasının bu alandaki ihtiyacı önemli ölçüde karşıladığını ifade etti.
1. Nefes Kredileri’nde Mardin için belirlenen kaynak kotasının yüzde 95 oranında kullanıldığını ifade eden Evrensel, “Finansmana erişim, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir mesele. TOBB Nefes Kredileri, üyelerimizin bu alandaki sıkışıklığını bir nebze olsun hafifletiyor. Ancak bu tür desteklerin sürekliliği ve kapsamının genişletilmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Odamız, üyelerimizin ekonomik dayanıklılığını artıracak her türlü mekanizmanın takipçisi olmaya devam ediyor” dedi.
“Yurt dışı temaslarımızı yoğunlaştırıyoruz”
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ise toplantıda Almanya, Çin, Mısır ve Suriye’de gerçekleştirilen yurt dışı temaslara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Yürüttükleri dış ilişkiler ve yatırım diplomasisinin Mardin’in ekonomik vizyonuna katkı sunmaya başladığını vurgulayan Hatip Çelik, yeni yatırımcıları kente çekmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Özellikle Avrupa’da yaşayan Mardinli gurbetçilerin yatırımlar konusunda ilgisinin yüksek olduğunu belirten Başkan Çelik, “Yurt dışındaki temaslarımızda Mardin’in üretim kapasitesini, lojistik avantajlarını ve yatırım fırsatlarını aktarma imkânı buluyoruz. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz, memleketlerine katkı sunmak konusunda son derece istekli ve kararlılar.
Bu ilgiyi somut yatırımlara dönüştürmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, güven ortamını pekiştirmek ve iş birliklerini güçlendirmek önceliklerimiz arasında. Mardin’in sanayi ve lojistik potansiyelini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”
Yeni sanayi alanlarıyla bölge ekonomisi ivme kazanıyor
Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen genişleme çalışmaları ile Midyat Organize Sanayi Bölgesi ve Mardin Lojistik Merkezi’nin kuruluş sürecine ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Hatip Çelik, şöyle devam etti: “Mardin 2. OSB’de planlanan 3.500 dekarlık ikinci genişleme alanının yatırımcılarımızın taleplerini karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak açısından stratejik önem taşıyor.
Midyat OSB’nin kuruluş sürecinin ise bölge ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak. Sanayi altyapımızı güçlendirmek, istihdamı artırmak ve yatırımcıya hazır alanlar sunmak çalışmalarımı devam ediyor. Mardin 2. OSB’deki genişleme çalışmalarıyla birlikte Midyat OSB’nin kuruluşu, sadece yerel değil ulusal ölçekte de dikkat çeken bir gelişme olacak.
Bu süreçte tüm teknik ve idari hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz.” Mardin Lojistik Merkezi’nin kuruluş çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Hatip Çelik, söz konusu merkezin bölgenin dış ticaret kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Fizibilite çalışmalarının Mardin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütüldüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu: “Mardin Lojistik Merkezi, hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak bir altyapı projesidir. Bu merkez sayesinde ürünlerimizin daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetle uluslararası pazarlara ulaşmasını hedefliyoruz.
Fizibilite sürecini Odamız bünyesinde sürdürüyoruz ve bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için ilgili kurumlarla koordineli biçimde çalışıyoruz. Merkezimiz kurulduğunda demiryolu bağlantısıyla kentimizdeki sanayicilerimizi Doğu Akdeniz’deki limanlara sürdürülebilir maliyetlerle bağlayacak. Bu sayede bölgemizde intermodal taşımacılık, yeşil lojistik gibi yeni nesil lojistik trendlerin bölgemizdeki gelişim ivmesi daha da artacak.”