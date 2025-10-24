Mardin TSO'nun yatırımcı hamlesi devam ediy

Mardin Ticaret ve Sana­yi Odası’nın Ekim ayı olağan Meclis toplan­tısı, Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel başkanlığında, Yöne­tim Kurulu Başkanı Hatip Çelik ve meclis üyelerinin katılımıy­la Oda gerçekleştirildi. Meslek komiteleri ve ihtisas komisyon­larından gelen raporların masa­ya yatırıldığı toplantıda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütü­len lobi faaliyetleri değerlendiri­lirken bölgesel kalkınma hedef­leri doğrultusunda sürdürülen temasların önemi vurgulandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel, iş dünya­sından gelen taleplerin başında finansmana erişim sorunlarının yer aldığını belirtti. Özellikle kü­çük ve orta ölçekli işletmelerin konvansiyonel kredilere ulaş­makta ciddi güçlükler yaşadığını vurgulayan Sabahattin Evrensel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli­ği (TOBB) tarafından ikinci kez hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasının bu alandaki ihti­yacı önemli ölçüde karşıladığı­nı ifade etti.

1. Nefes Kredileri’n­de Mardin için belirlenen kay­nak kotasının yüzde 95 oranında kullanıldığını ifade eden Evren­sel, “Finansmana erişim, üretim ve istihdamın sürdürülebilirli­ği açısından kritik bir mesele. TOBB Nefes Kredileri, üyeleri­mizin bu alandaki sıkışıklığını bir nebze olsun hafifletiyor. An­cak bu tür desteklerin süreklili­ği ve kapsamının genişletilmesi için girişimlerimizi sürdürüyo­ruz. Odamız, üyelerimizin eko­nomik dayanıklılığını artıracak her türlü mekanizmanın takip­çisi olmaya devam ediyor” dedi.

“Yurt dışı temaslarımızı yoğunlaştırıyoruz”

Mardin Ticaret ve Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Ha­tip Çelik ise toplantıda Alman­ya, Çin, Mısır ve Suriye’de ger­çekleştirilen yurt dışı temaslara ilişkin kapsamlı bir değerlendir­mede bulundu. Yürüttükleri dış ilişkiler ve yatırım diplomasi­sinin Mardin’in ekonomik viz­yonuna katkı sunmaya başla­dığını vurgulayan Hatip Çelik, yeni yatırımcıları kente çekme­nin öncelikli hedefleri arasın­da yer aldığını dile getirdi.

Özel­likle Avrupa’da yaşayan Mar­dinli gurbetçilerin yatırımlar konusunda ilgisinin yüksek ol­duğunu belirten Başkan Çelik, “Yurt dışındaki temaslarımız­da Mardin’in üretim kapasitesi­ni, lojistik avantajlarını ve yatı­rım fırsatlarını aktarma imkânı buluyoruz. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz, memleketle­rine katkı sunmak konusunda son derece istekli ve kararlılar.

Bu ilgiyi somut yatırımlara dö­nüştürmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, güven ortamını pe­kiştirmek ve iş birliklerini güç­lendirmek önceliklerimiz ara­sında. Mardin’in sanayi ve lo­jistik potansiyelini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sür­dürüyoruz.”

Yeni sanayi alanlarıyla bölge ekonomisi ivme kazanıyor

Mardin 2. Organize Sanayi Böl­gesi’nde yürütülen genişleme ça­lışmaları ile Midyat Organize Sa­nayi Bölgesi ve Mardin Lojistik Merkezi’nin kuruluş sürecine ilişkin meclis üyelerini bilgilen­diren Hatip Çelik, şöyle devam etti: “Mardin 2. OSB’de planla­nan 3.500 dekarlık ikinci geniş­leme alanının yatırımcılarımızın taleplerini karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak açısından stratejik önem taşıyor.

Midyat OSB’nin kuruluş sürecinin ise bölge ekonomimize yeni bir iv­me kazandıracak. Sanayi altyapı­mızı güçlendirmek, istihdamı ar­tırmak ve yatırımcıya hazır alan­lar sunmak çalışmalarımı devam ediyor. Mardin 2. OSB’deki geniş­leme çalışmalarıyla birlikte Mid­yat OSB’nin kuruluşu, sadece ye­rel değil ulusal ölçekte de dikkat çeken bir gelişme olacak.

Bu sü­reçte tüm teknik ve idari hazır­lıkları titizlikle sürdürüyoruz.” Mardin Lojistik Merkezi’nin ku­ruluş çalışmalarının tüm hızıy­la devam ettiğini ifade eden Ha­tip Çelik, söz konusu merkezin bölgenin dış ticaret kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım ol­duğunu ifade etti. Fizibilite ça­lışmalarının Mardin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütül­düğünü belirten Çelik, şöyle ko­nuştu: “Mardin Lojistik Merkezi, hem üreticilerimizin hem de ih­racatçılarımızın rekabet gücünü artıracak bir altyapı projesidir. Bu merkez sayesinde ürünlerimizin daha hızlı, güvenli ve düşük mali­yetle uluslararası pazarlara ulaş­masını hedefliyoruz.

Fizibilite sürecini Odamız bünyesinde sür­dürüyoruz ve bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için ilgi­li kurumlarla koordineli biçimde çalışıyoruz. Merkezimiz kurul­duğunda demiryolu bağlantısıy­la kentimizdeki sanayicilerimi­zi Doğu Akdeniz’deki limanlara sürdürülebilir maliyetlerle bağla­yacak. Bu sayede bölgemizde in­termodal taşımacılık, yeşil lojis­tik gibi yeni nesil lojistik trendle­rin bölgemizdeki gelişim ivmesi daha da artacak.”